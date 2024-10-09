19個月大女童竟患卵巢癌！照出13.5厘米巨瘤 一徵狀要注意

19個月大的女童Daneen於今年8月時常哭泣，不但沒有以前般活潑好動，更甚至連走路也不想，只想被人抱著，而且她還出現一個家長須留意的徵狀。

卵巢癌較常見於40歲以上或已來月經的女性，罕見於兒童身上出現。馬來西亞一名1歲7個月的女童，竟然不幸罹患卵巢癌，更已達第三期，令家人憂心不已。

當地傳媒指，原來Daneen於8月起，開始有腹脹及便秘情況，相信因此導致她不適而時常哭泣，家人曾帶她去醫院檢查，但醫生一時之間亦查不出她所患何病。

及至9月28日，Daneen據報因某血液指標急降，而再被送院，醫生經詳細檢查，驚見她體內長有直徑達13.5厘米的腫瘤，而且流血。醫生指她罹患第3期卵巢癌，令25歲母親震驚又傷心，她表示醫生說她女兒的情況「非常罕見」。

Daneen隨即接受手術切除腫瘤，以及右側卵巢，目前須繼續接受化療，家人除擔心女兒健康，亦受醫療費用壓力所擾。

卵巢癌徵狀｜初期病徵包括肚脹 食慾變差 小便頻密 大便困難

及體重下降卵巢癌初期症狀包括肚脹、食慾變差、小便頻密、大便困難及體重下降等，患者未必會聯想到卵巢癌，因此確診時大多已屬較後期，腹部可能摸到硬塊，亦有腳腫、腹部或肺膜積水等情況。