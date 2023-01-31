19歲女假扮患癌拍片眾籌呃錢 醫生：化療喉管插錯

美國艾奧瓦一名19歲女子在社交網上載抗癌歷程並眾籌醫藥費，她稱患了胰臟癌和急性淋巴細胞白血病，背部和脊椎有一個「足球」般大腫瘤。警方接報指她假扮患癌，有439人受騙捐款逾3.7萬美元(約28.8萬港元)。警方到她看病的診所發現病歷並無提及患癌症，而根據法庭上發出的搜查令，有醫生看完她在社交網的貼文，指她化療喉管插錯，形容「她身上的醫療設備所放位置超可怕分分鐘危害性命」。

詐騙｜在家裡接受「化療」 Madison Russo被醫生揭發她訛稱患上癌症第二期，上周一被捕。警方發現她接受化療的相在家裡拍攝，並非在醫療中心，並偷取其他癌症病人在社交網的照片欺騙他人。Russo目前獲准以1萬美元(約7.8萬港元)保釋候審，3月再上庭，她被控一級盜竊罪最高可被判監10年。眾籌網顯示，直至本月19日，其帳戶有439人捐款，當中包括癌症組織和學校社區組織，共籌得37,303美元(約29萬港元)。Russo的騙局在去年2月開始，她向傳媒戲劇性地講述當時正在大學上課，突收到艾奧瓦腫瘤中心的電話，得悉她患上癌症的診斷消息，「我感到害怕、震驚，不能相信這是真的，我那麼年輕，怎會發生這樣的事」。