19歲孝順女赴梨泰院約會 「媽媽給我錢」成遺言

不少年輕人趁萬聖節到梨泰院狂歡，沒料令父母白頭人送黑頭人。人踩人慘劇發生前，一名19歲韓女與快要服兵役的男友，把握時間到梨泰院約會，最終她出門前跟媽媽說、日常不過的一句「給我一些錢」，成為了遺言。另有中國女留學生逃出生天，卻眼睜睜看著其他人在眼前斷氣，留下終生難以磨滅的陰影。



55歲母親Ahn在醫院受訪時，要求記者為女兒用Kim Da-bin化名，她憶述女兒臨出門口一刻情況，「她說『媽媽，給我一些錢！』然後便出門」。 「她被壓在人群下超過1小時」 消防於前晚10時後接報，稱梨泰院發生人踩人。Ahn說，「她的男友在午夜致電給我，一邊哭一邊說Da-bin死了。她被壓在人群下超過1小時，他嘗試拉她出來，但不成功」。Ahn趕到現場後，未能即時確認女兒遇難。她不死心，「我只是不斷地尋找」，最後在醫院找到女兒遺體。據報因父親早逝，Da-bin早已投身社會出來工作，幫忙養育弟妹。 中國女留學生 看著女子斷氣 慘劇發生時，有不少中國留學生在現場。其中一名中國女留學生事後在網上展示腿部瘀青照片，並稱胸腔出現壓迫感，不敢大力呼吸。她憶述當時像被幾百斤石頭壓住，靠著意志力撐著，若再遲10分鐘，可能已窒息。她稱因自己高大，在人群中勉強能呼吸，但身旁一名較嬌小女子在她眼前斷氣，「我只能眼睜睜看著，脖子都不能動」，前方尚有另一名一直在哭的女子，最後「哭到斷氣」。