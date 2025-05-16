19歲狗狗參加婚禮亦是道別會　主人：感謝撐到這一刻(有片)

澳洲一隻19歲狗狗，雖然體力大不如前，仍參加了牠深愛主人的婚禮，即使主人的親友都知道這幾乎亦是與狗狗最後見面，狗狗亦盡情感受這天愉快的時光，牠在2日後就當小天使了。主人與妻子縱然不捨，仍很感謝愛犬撐到這一刻，給他們帶來最好的祝福。
綜合報道，澳洲男子Ryan Dyer在12歲時，收到了夢寐以求的禮物，是一隻小狗狗，給牠取名為「Jack」，自此，Ryan與Jack成為幾乎形影不離的最好朋友。Jack從不喜歡玩具，也不喜歡拋接，牠最愛的除了吃，就只有主人Ryan。Ryan長大成人交了女朋友Lib，一狗兩人就變成三人組，經常如小家庭般一起去沙灘、去露營，甚至到雙方家裡聚會。Ryan坦言：「只要不允許帶狗的地方，我們就不會去，例如我們不去電影院，但我們喜歡去汽車電影院，這樣我們3個就能一起在車裡吃零食、看電影。」去年3月，Ryan向Lib求婚成功，婚禮定出今年，當時已決定Jack一定會參加婚禮，然而，Jack的身體狀態已每況愈下，在婚禮前2周，Jack度過牠的19歲生日，之後卻突然癲癇發作，意味Jack未必能夠出席婚禮。
主人：這大概是最好的道別了
慶幸牠撐到3月28日婚禮當日。Ryan與Lib用小拉車載著Jack出席婚禮，Ryan亦抱著牠留下「一家三口」的幸福合影，一起在舞池跳舞，亦安排了特別「專屬席」，隨時可讓Jack躺在床上休息。Ryan與Lib的親友亦相信，這是與Jack的最後見面，不約而同的上前摸摸和餵食，或是好好跟牠道別。Jack在婚禮後兩天，於30日早上當了小天使，這讓Ryan與Lib非常傷心，但Ryan同時說，看到婚禮時留下的最後幸福身影，他們好感謝Jack 19年來的陪伴，「我們非常想念Jack，這大概是最好的道別了。」Ryan一直透過Instagram(IG)記錄與Jack的生活點滴，亦在Jack到彩虹橋後，透露著不捨、懷念與感激，真摯的人寵情緣感動不少網民。