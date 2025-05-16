19歲狗狗參加婚禮亦是道別會　主人：感謝撐到這一刻(有片)

澳洲一隻19歲狗狗，雖然體力大不如前，仍參加了牠深愛主人的婚禮，即使主人的親友都知道這幾乎亦是與狗狗最後見面，狗狗亦盡情感受這天愉快的時光，牠在2日後就當小天使了。主人與妻子縱然不捨，仍很感謝愛犬撐到這一刻，給他們帶來最好的祝福。

綜合報道，澳洲男子Ryan Dyer在12歲時，收到了夢寐以求的禮物，是一隻小狗狗，給牠取名為「Jack」，自此，Ryan與Jack成為幾乎形影不離的最好朋友。Jack從不喜歡玩具，也不喜歡拋接，牠最愛的除了吃，就只有主人Ryan。Ryan長大成人交了女朋友Lib，一狗兩人就變成三人組，經常如小家庭般一起去沙灘、去露營，甚至到雙方家裡聚會。Ryan坦言：「只要不允許帶狗的地方，我們就不會去，例如我們不去電影院，但我們喜歡去汽車電影院，這樣我們3個就能一起在車裡吃零食、看電影。」去年3月，Ryan向Lib求婚成功，婚禮定出今年，當時已決定Jack一定會參加婚禮，然而，Jack的身體狀態已每況愈下，在婚禮前2周，Jack度過牠的19歲生日，之後卻突然癲癇發作，意味Jack未必能夠出席婚禮。