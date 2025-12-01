19歲男闖爬入獅子籠 遭母獅撲咬當場死亡 片段曝光

據警方確認，馬查多長期痴迷成為大型貓科動物訓練師，過去就曾多次因違反安全規定接近獅子遭逮捕。他更在2023年試圖藏身巴西戈爾航空(Gol Airlines)航班起落架艙，企圖偷渡至非洲未果。當時他對警方宣稱：「就算用走的也要到非洲。」

與馬查多相識8年的兒童保護工作者奧利維拉(Veronica Oliveira)透露，這名青年成長於極端貧困環境，母親患有精神分裂症，家族有多人受精神疾病所苦。他在社福機構長大，是兄弟姐妹中唯一未被收養的孩子。

翻牆爬樹入籠 激起母獅攻擊本能

目擊者拍攝的畫面顯示，馬查多本月1日上午翻越動物園高牆後，沿著展區內樹木爬下，落地瞬間即遭母獅撲咬。園方聲明指，儘管保安試圖阻止，但馬查多行動迅速，最終因傷重不治。獸醫內里(Thiago Nery)表示，工作人員未使用麻醉槍或武器，母獅在「受刺激狀態下」仍服從指令返回獸欄。事發後，當局府宣布園區暫停開放，並對死者家屬致哀。警方初步調查認為可能是自殺。