19歲登山客遭熊襲喪生 羅馬尼亞國會緊急批准撲殺近500隻棕熊

羅馬尼亞國會周一(15日)於本年度撲殺近500隻棕熊，藉此回應登山客遭棕熊襲擊致死所引發的民怨。

環境部資料顯示，羅馬尼亞是除了俄羅斯之外，歐洲地區棕熊數量最多的國家，多達8,000隻。環境部早前已表示，過去20年來，當地熊襲事件已造成26人死亡、274人重傷。

國會休會期緊急開會商議對策

本月初，一名19歲登山客在喀爾巴阡山(Carpathian Mountains)一條熱門步道遠足時遭熊襲喪生，致死，促使總理Marcel Ciolacu於國會夏季休會期間召回議員開緊急會議。會上，議員們除了通過管制棕熊數量的法案，也為遇襲死亡的登山客默哀。