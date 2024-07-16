19歲登山客遭熊襲喪生 羅馬尼亞國會緊急批准撲殺近500隻棕熊

羅馬尼亞國會周一(15日)於本年度撲殺近500隻棕熊，藉此回應登山客遭棕熊襲擊致死所引發的民怨。
環境部資料顯示，羅馬尼亞是除了俄羅斯之外，歐洲地區棕熊數量最多的國家，多達8,000隻。環境部早前已表示，過去20年來，當地熊襲事件已造成26人死亡、274人重傷。
國會休會期緊急開會商議對策
本月初，一名19歲登山客在喀爾巴阡山(Carpathian Mountains)一條熱門步道遠足時遭熊襲喪生，致死，促使總理Marcel Ciolacu於國會夏季休會期間召回議員開緊急會議。會上，議員們除了通過管制棕熊數量的法案，也為遇襲死亡的登山客默哀。
法案授權有關部門於本年度撲殺481隻棕熊，與去年的220隻相比，是兩倍之多。議員們認為，羅馬尼亞國內棕熊「數量過多」是造成襲擊頻生的原因，但也坦言該法案無法避免襲擊再發生。
動保團體齊聲譴責
動物保護團體齊聲譴責該法案。世界自然基金會羅馬尼亞分會指出，除非有讓熊群遠離人類社區的配套措施，如加強垃圾管理及防止民眾餵食野生動物，否則撲殺棕熊無法根本地解決問題。
根據羅馬尼亞當局上周公布的數據，2023年通報野熊出沒的緊急電話約7,500通，是2022年的逾兩倍。