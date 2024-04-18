19歲聾啞女遭2少年輪流侵犯　母報警後竟被嫌犯父親「活活砍死」

印度一名19歲的聾啞少女，3月被兩名14歲少年綁架到學校後性侵，少女的母親發現後氣憤報警，沒想到卻被嫌犯的父親活活砍死，消息一出驚呆外界，也讓印度的性侵案問題，再度成為關注焦點。

《每日郵報》報導，3月13日晚間，該名母親和自己的小女兒在家中睡覺，而她的大女兒則外出參加一場婚禮，不料兩名14歲男孩，私自撬開門鎖進到屋內，並告知她的大女兒正在聚會上做出「不雅行為」，請她前去查看，而在女子離家後，2人將聾啞的19歲小女兒綁架，將她帶到一所學校大樓並輪流侵犯。

少女的母親發現後，氣憤報警，才讓整件事情曝光，出於保護受害者的立場，警方並未公開少女的身分，兩名少年被逮捕後，則被交由少年之家看護。

少年的父親持刀將母親活活砍死

正當大家以為這起案子到此為止時，竟然衍生出了一起凶殺案，兩名少年的父親，不但不自省自己管教不周，反而是夥同另一位與該名母親曾有過紛爭的男子，三人持刀到少女母親工作的田中，將她活活砍死。

警方透露，初判這則案件是起報復行為，兩名犯案少年的父親，不滿警察將自己的兒子送到少年之家，於是心生報復念頭，而另名男子，則是曾和該名母親有過土地糾紛，目前已經找到一件凶器，3人都被逮捕，全案還在調查中。