19歲飛行學員　搭機途中3度想開駕駛艙門被捕

美國一名19歲男子從加州聖地牙哥搭乘阿拉斯加航空(Alaska Airlines)，飛往華盛頓特區途中，竟然3次試圖闖入駕駛艙，嚇得機組人員向機上空中警察尋求幫助，最後被束縛在座位上，當他被問到原因時，聲稱：「測試他們」」。
綜合報道，法庭文件顯示，19歲男子Nathan Jones於本月3日搭乘阿拉斯加航空322 航班，在飛行途中多次離開座位，並3次試圖打開駕駛艙的門。其行為令機組人員十分驚慌，被迫使用餐車來阻擋駕駛艙門，並向機上空中警察求救，最後，他的被彈性束帶綁在座位上，全程由2名警員坐在身旁看守。
被捕人聲稱：測試他們 將面臨最高20年監禁
當Nathan Jones被問為何要闖入駕駛艙時，他只說是：「測試他們」，當飛機抵達華盛頓機場後，Nathan Jones立即被捕。聯邦調查員(FBI)搜查他的隨身物品時，發現多本筆記簿，裡面記載著如何駕駛飛機等內容，銀包還找到他的飛行學員證。聯邦航空管理局(FAA)其後聲明表示，在機組人員報告受到乘客干擾後，航班最後於當地時間3時30分安全著陸，事件正在調查中。Nathan Jones被指控干擾機組人員罪，一旦罪成，將有可能被判最高監禁20年。