19歲飛行學員　搭機途中3度想開駕駛艙門被捕

美國一名19歲男子從加州聖地牙哥搭乘阿拉斯加航空(Alaska Airlines)，飛往華盛頓特區途中，竟然3次試圖闖入駕駛艙，嚇得機組人員向機上空中警察尋求幫助，最後被束縛在座位上，當他被問到原因時，聲稱：「測試他們」」。

綜合報道，法庭文件顯示，19歲男子Nathan Jones於本月3日搭乘阿拉斯加航空322 航班，在飛行途中多次離開座位，並3次試圖打開駕駛艙的門。其行為令機組人員十分驚慌，被迫使用餐車來阻擋駕駛艙門，並向機上空中警察求救，最後，他的被彈性束帶綁在座位上，全程由2名警員坐在身旁看守。