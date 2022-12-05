190歲塞舌爾巨龜　獲健力士認證世上最年長龜類

龜被視為陸地上最長壽的動物，不過最老的龜可以有多大。健力士世界紀錄認證，一隻叫Jonathan的塞舌爾巨龜，是世界最年長的龜類動物，據估計，Jonathan在這個地球上生活了至少190年。

根據健力士世界紀錄的公布，Jonathan估計是在1832年出生，現時居住在大西洋的聖凱倫拿島。當地的政府就表示，Jonathan渡過了冬季之後，現在正在放草，不過若果不給牠餵飼，就意識不到有食物在附近。當局又指，他們需要每星期餵食維他命、礦物質等，因為Jonathan已經無法看到食物及失去嗅覺。

經歷島上31任總督

對於Jonathan的實際年齡是出於估計，原因是當牠在1882年抵達聖凱倫拿島時已經完全成熟，經過貝殼的測量，當時估計已經有至少50歲。而估計指牠可能比目前的年齡更大。而牠的首張相片，是在1882年在聖凱倫拿島的總督府前拍下，而之後Jonathan也大部份時間在聖凱倫拿島的總督府內度過。而牠在島上已經歷過31任的總督。聖凱倫拿島是英國的海外領地，全島約只有4,000多居民。

健力士世界紀錄又表示，雖然Jonathan眼又盲，嗅覺又不好了，但仍然具有生育能力，故仍會與島上的巨龜同伴交配。在此前，最年長的龜類動物是一隻叫Tu’i Malila的射紋龜，年齡約188歲,在太平洋的湯加出生,至1965年去世。