192年歷史英國名勝酒吧 易手後兩天離奇大火夷為平地 買家被揭在旁經營堆填區

該酒吧位於西密德蘭郡(West Midlands)，日前才剛在Facebook通知顧客停止營業一事，未料轉眼間已消失。該酒吧原本是一座農舍，建於1765年，在十九世紀三十年代成為酒吧。它最初稱為「The Siden House」，酒吧的一側較另一側低了約1.2米，是由是採礦引起的沉降造成。

有192年歷史、被譽為英國最歪酒吧的The Crooked House，日前轉售予一位私人買家，宣布關閉，正當老街坊及遊客盼望酒吧就算不向公眾開放，也維持現狀之際，酒吧日前卻突然發生大火，瞬間被燒成廢墟。英媒指酒吧在正式易手後兩天便發生大火，據報女買家的丈夫在酒吧旁邊經營堆填區，令這場火警引發猜測。

The Crooked House｜英媒︰有人為「通道」原因買下酒吧

酒吧在1940年代易手後，獲加固結構，令其變得安全，並改名為「The Crooked House」。該酒吧因獨特的傾斜效果，令人產生多種錯覺，而吸引世界各地遊客，當中包括酒吧內的硬幣和波子，看起來會沿著斜坡往上滾；也有評論笑言，酒吧內部東歪西倒或的傾斜設計，令顧客未喝酒已感頭暈，「酒量再好也沒用！」

當地居民冀盼酒吧重開之際，酒吧於8月5日離奇失火，慘遭燒通頂，火勢救熄後，只剩下部分牆壁。當地傳媒指，在消防及警方人員一走，即有工人到來把酒吧殘餘外牆等拆除。酒吧在失火僅兩日後，已被夷為平地，效率奇高。

當局尚在調查火警起因，事件令關注酒吧命運的人士感到憤怒。當地傳媒指，酒吧的新買家是一名34歲女子，女子的44歲丈夫是一間環境工程公司的股東，而該公司經營的一個堆填區，正正位於酒吧旁邊。報道引述消息稱，該公司曾因道路使用問題，跟本來持有酒吧的釀酒廠發生爭拗，而最終有人為了「通道」原因，而買下酒吧。