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2023-08-09 19:11:20

192年歷史英國名勝酒吧 易手後兩天離奇大火夷為平地 買家被揭在旁經營堆填區

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酒吧本來模樣。(互聯網)

酒吧本來模樣。(互聯網)

現已被夷平。(互聯網)

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有192年歷史、被譽為英國最歪酒吧的The Crooked House，日前轉售予一位私人買家，宣布關閉，正當老街坊及遊客盼望酒吧就算不向公眾開放，也維持現狀之際，酒吧日前卻突然發生大火，瞬間被燒成廢墟。英媒指酒吧在正式易手後兩天便發生大火，據報女買家的丈夫在酒吧旁邊經營堆填區，令這場火警引發猜測。

該酒吧位於西密德蘭郡(West Midlands)，日前才剛在Facebook通知顧客停止營業一事，未料轉眼間已消失。該酒吧原本是一座農舍，建於1765年，在十九世紀三十年代成為酒吧。它最初稱為「The Siden House」，酒吧的一側較另一側低了約1.2米，是由是採礦引起的沉降造成。

英國酒吧The Crooked House易手後離奇失火被夷平。(互聯網) 英國酒吧The Crooked House易手後離奇失火被夷平。(互聯網) 英國酒吧The Crooked House易手後離奇失火被夷平。(互聯網) 英國酒吧The Crooked House易手後離奇失火被夷平。(互聯網) 英國酒吧The Crooked House易手後離奇失火被夷平。(互聯網) 英國酒吧The Crooked House易手後離奇失火被夷平。(互聯網) 英國酒吧The Crooked House易手後離奇失火被夷平。(互聯網) 英國酒吧The Crooked House易手後離奇失火被夷平。(互聯網) 英國酒吧The Crooked House易手後離奇失火被夷平。(互聯網) 英國酒吧The Crooked House易手後離奇失火被夷平。(互聯網) 英國酒吧The Crooked House易手後離奇失火被夷平。(互聯網) 英國酒吧The Crooked House易手後離奇失火被夷平。(互聯網) 英國酒吧The Crooked House易手後離奇失火被夷平。(互聯網) 英國酒吧The Crooked House易手後離奇失火被夷平。(互聯網) 英國酒吧The Crooked House易手後離奇失火被夷平。(互聯網) 英國酒吧The Crooked House易手後離奇失火被夷平。(互聯網) 英國酒吧The Crooked House易手後離奇失火被夷平。(互聯網)

The Crooked House｜英媒︰有人為「通道」原因買下酒吧

酒吧在1940年代易手後，獲加固結構，令其變得安全，並改名為「The Crooked House」。該酒吧因獨特的傾斜效果，令人產生多種錯覺，而吸引世界各地遊客，當中包括酒吧內的硬幣和波子，看起來會沿著斜坡往上滾；也有評論笑言，酒吧內部東歪西倒或的傾斜設計，令顧客未喝酒已感頭暈，「酒量再好也沒用！」

當地居民冀盼酒吧重開之際，酒吧於8月5日離奇失火，慘遭燒通頂，火勢救熄後，只剩下部分牆壁。當地傳媒指，在消防及警方人員一走，即有工人到來把酒吧殘餘外牆等拆除。酒吧在失火僅兩日後，已被夷為平地，效率奇高。

當局尚在調查火警起因，事件令關注酒吧命運的人士感到憤怒。當地傳媒指，酒吧的新買家是一名34歲女子，女子的44歲丈夫是一間環境工程公司的股東，而該公司經營的一個堆填區，正正位於酒吧旁邊。報道引述消息稱，該公司曾因道路使用問題，跟本來持有酒吧的釀酒廠發生爭拗，而最終有人為了「通道」原因，而買下酒吧。

The Crooked House因獨特的傾斜效果，令人產生多種錯覺，而吸引世界各地遊客。(互聯網) The Crooked House因獨特的傾斜效果，令人產生多種錯覺，而吸引世界各地遊客。(互聯網) The Crooked House因獨特的傾斜效果，令人產生多種錯覺，而吸引世界各地遊客。(互聯網) The Crooked House因獨特的傾斜效果，令人產生多種錯覺，而吸引世界各地遊客。(互聯網) The Crooked House因獨特的傾斜效果，令人產生多種錯覺，而吸引世界各地遊客。(互聯網) The Crooked House因獨特的傾斜效果，令人產生多種錯覺，而吸引世界各地遊客。(互聯網) The Crooked House因獨特的傾斜效果，令人產生多種錯覺，而吸引世界各地遊客。(互聯網) The Crooked House因獨特的傾斜效果，令人產生多種錯覺，而吸引世界各地遊客。(互聯網) The Crooked House因獨特的傾斜效果，令人產生多種錯覺，而吸引世界各地遊客。(互聯網) The Crooked House因獨特的傾斜效果，令人產生多種錯覺，而吸引世界各地遊客。(互聯網)
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