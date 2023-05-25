195元任摸國鳥　美國動物園激嬲新西蘭人刪片兼致歉(有片)

美國邁阿密動物園(Miami Zoo)周二(23日)在社交平台發布一段影片，內容標榜遊客只需付費25美元(折合約195港元)，就可與園內的新西蘭獨有物種奇異鳥(Kiwi bird)親密互動。影片曝光後，立即惹起無數新西蘭人怒火，不僅湧入影片留言批評動物園的厭惡行為，更向總理請願要求向園方將國鳥歸還。

美國邁阿密動物園發布的影片，顯示除了園方在片中表明參觀遊客只需付費，就可以在明亮的環境中，對一隻名為「Pāora」的奇異鳥進行撫摸、餵食等零距離互動；工作人員還告訴遊客：「牠喜歡被摸，跟小狗一樣，喜歡有人摸牠的頭」。但片中的主角Pāora似乎不太習慣與人接觸，似乎顯得不安，當有機會時，更迅速躲進盒子裡躲避。