195元任摸國鳥　美國動物園激嬲新西蘭人刪片兼致歉(有片)

美國邁阿密動物園(Miami Zoo)周二(23日)在社交平台發布一段影片，內容標榜遊客只需付費25美元(折合約195港元)，就可與園內的新西蘭獨有物種奇異鳥(Kiwi bird)親密互動。影片曝光後，立即惹起無數新西蘭人怒火，不僅湧入影片留言批評動物園的厭惡行為，更向總理請願要求向園方將國鳥歸還。
美國邁阿密動物園發布的影片，顯示除了園方在片中表明參觀遊客只需付費，就可以在明亮的環境中，對一隻名為「Pāora」的奇異鳥進行撫摸、餵食等零距離互動；工作人員還告訴遊客：「牠喜歡被摸，跟小狗一樣，喜歡有人摸牠的頭」。但片中的主角Pāora似乎不太習慣與人接觸，似乎顯得不安，當有機會時，更迅速躲進盒子裡躲避。
影片曝光隨即惹怒數萬名新西蘭人。報道指，奇異鳥不僅是紐西蘭特有物種，同時也是國鳥及象徵，原住民毛利人更將牠們視為文化瑰寶。報道提到，新西蘭人為了保護這物種，曾舉國致力滅鼠，極力避免打擾牠們野外生長環境，亦絕不擅自與牠們有任何接觸。因此當新西蘭民眾看到「國寶」被如此不尊重對待，立即發起請願「要求歸還」的抗議活動，要求總理希普金斯(Chris Hipkins)向美方表達抗議。
So... at Miami (of course it's in florida) Zoo you can pay money to see a kiwi... in bright lights even though they're nocturnal, and the kiwi is beeing handled roughly. pic.twitter.com/aHM1bea0KK— Paradise Shelduck for Bird of the Year (@voteforparadise) May 23, 2023
園方24小時內刪片兼致歉
事件迅速發酵，邁阿密動物園在24小時內將影片刪除並道歉，園方發言人Ron Magill承認園方犯了大錯，並收到海量投訴，對冒犯了一個國家感到抱歉，並再三強調不會再將奇異鳥被迫暴露於令牠不安的環境中，更不會有任何觸摸活動。希普金斯亦發布聲明，感謝園方認真對待事件。紐西蘭野生動物主管機關則表示，會與邁阿密動物園討論此情況。