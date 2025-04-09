2中國學生偷拍南韓軍事基地被捕 自稱父親是公安 身份遭質疑

2名中國高中生早前因在南韓京畿道第10戰鬥飛行團附近偷拍軍機被捕，其中一人聲稱父親是中國公安，令輿論質疑其身份。調查人員指，除了軍機，兩人還拍攝多處軍事設施及機場。
這2名中國高中生3月18日從仁川國際機場入境，之後便帶著裝有望遠鏡的相機和手機，前往韓美軍事設施及主要國際機場拍攝。當局調查後發現，他們拍攝了大量水原、烏山、平澤、清州等地的空軍基地，以及仁川、金浦、濟州機場的照片。
2人在同月21日下午於水原的戰鬥飛行團基地附近，用相機及手機拍攝軍機時被警員拘捕。韓媒報道，其中一名學生對調查人員表示，父親是中國公安，部分韓媒因此質疑兩人是否假扮學生。
聲稱父親是公安的A某，去年下半年及今年年初曾入境南韓，每次逗留4至5天。B某則在去年下半年，曾與A某一同入境，同樣逗留4至5天。被問到拍攝軍機等照片的動機，2人表示，因為興趣就是拍攝飛機。據稱，他們單是拍攝軍機升降的照片多達100多張。報道指，警方仍在調查事件。
過去一年，南韓已數次發現中國人拍攝國內重要設施，或涉嫌竊取情報。其中，去年6月，3名中國留學生在釜山港拍攝美軍航空母艦；同年11月，一名中國人以無人機拍攝南韓國家情報院；今年1月，有中國遊客被發現利用無人機拍攝濟州國際機場；上月29日，一名中國人被發現偽裝成軍人，企圖引誘南韓現役軍人洩漏軍事機密。
由於南韓的間諜法適用範圍僅限於「敵國(北韓)」，上述案件皆不適用，僅涉嫌違反軍事基地及軍事設施保護法，最高處3年以下徒刑或3,000萬韓圜(約15.7萬港元)以下罰款。