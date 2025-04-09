2中國學生偷拍南韓軍事基地被捕 自稱父親是公安 身份遭質疑

2名中國高中生早前因在南韓京畿道第10戰鬥飛行團附近偷拍軍機被捕，其中一人聲稱父親是中國公安，令輿論質疑其身份。調查人員指，除了軍機，兩人還拍攝多處軍事設施及機場。

這2名中國高中生3月18日從仁川國際機場入境，之後便帶著裝有望遠鏡的相機和手機，前往韓美軍事設施及主要國際機場拍攝。當局調查後發現，他們拍攝了大量水原、烏山、平澤、清州等地的空軍基地，以及仁川、金浦、濟州機場的照片。

2人在同月21日下午於水原的戰鬥飛行團基地附近，用相機及手機拍攝軍機時被警員拘捕。韓媒報道，其中一名學生對調查人員表示，父親是中國公安，部分韓媒因此質疑兩人是否假扮學生。