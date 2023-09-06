2乘客抱怨座位有嘔吐物被趕落機惹爭議　加航認疏忽致歉

加拿大航空(Air Canada)日前一架從美國飛往加拿大的航機，有兩名女乘客抱怨座位上有上手乘客留下的嘔吐物，要求換座位，但被告知座位已滿，僅提供毛毯墊底，及後更被機長趕落飛機，引發外界熱議。加航事後承認疏忽，並向乘客道歉。

綜合報道，加拿大一名女子Susan Benson早前於社交平台Facebook表示，她於上月26日登上從拉斯維加斯飛往蒙特婁的加拿大航空客機，當時聞到一些難聞的氣味，前排則有2名女子不願入座，原來上手乘客在坐位上嘔過，雖然航空公司已經清理，在機位的椅背置物袋放置咖啡渣，還噴了香水掩蓋臭味，但2名女士向空中服務員指出座位及安全帶仍然是濕，坐位上仍殘留著嘔吐物，要求調位。服務員向她們致歉，但指機位已滿無法調位。2女子則指無法在嘔吐物中坐5小時，爭持了幾分鐘，空中服務員主管前來，重申機位已滿無法調位，她們無奈只好要求提供毯子及濕紙巾讓她們自行清理座位。就在2女子舖好座位安座後，機長突然來到她們身邊，指她們有兩個選擇，1是自行落機，自費乘搭另一航班，2是由保安送落機，然後被列入禁飛黑名單，原因是她們對空中服務員無禮。機長接著離開，隨後有保安將2女子帶落機。