2匪企圖入屋爆竊　職業拳手突然衝出「追殺」(有片)

澳洲黃金海岸一處社區當地時間8日凌晨出現2名行跡鬼祟的少年打算入屋爆竊，卻偏偏選了職業拳手的寓所，正想行動之際，拳手就從屋被衝出來暴喝「嚟啦，你班XX」，不過少年迅即落荒而逃，拳手未能當場捉到他們。

綜合報道，32歲職業拳手Casey Caswell家門口的監視器當地時間周日(8日)凌晨拍攝到，2名行跡可疑的少年徘徊在車道上，正當他們似有所行動的時候，Casey Caswell赤膊上身突然從屋內衝出來並暴喝：「嚟啦，你班XX」，同時跑去追趕2名少年，可惜那2名少年亦跑得快，未能捉到他們。

2 名 少年據指帶有刀

同是拳手的好友Demsey McKean事後將Casey Caswell家門前的CCTV影片發布上社交平台，附指「Casey Caswell只不過是做了任何人都會做的事」，並更強調：「我的朋友(Casey Caswell)是職業拳擊手兼澳洲冠軍，他們選錯地方。」

Casey Caswell事後亦指，早在今次事件之前，附近亦有鄰居的CCTV影到2名少年的身影；據指畫面顯示，他們當時身上帶著一把刀。因此未能得知Casey Caswell未能捉到2匪是福還是禍。