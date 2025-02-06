2女子斯里蘭卡度假狂嘔後身亡　揭疑被酒店殺蟲劑毒死

英國一名24歲女子在斯里蘭卡享受夢幻假期僅兩日突然去世，令家人震驚傷心，懷疑她的死因與入住旅館期間，被用來驅除臭蟲（又稱床蝨，bedbug）的殺蟲劑中毒有關，除了她以外還有一名德國女遊客也是因為同樣原因送醫，接受治療後不治身亡。

綜合報道，24歲女子Ebony McIntosh是一名旅遊達人，常在網路上分享旅程，上月28日搭機前往斯里蘭卡度假，入住可倫坡市(Colombo)「Miracle Colombo City」旅館，該旅館提供獨立房間或床位租住。詎料短短2天就傳出事故。Ebony的姊姊India在募捐網站GoFundMe上表示，妹妹住到旅館後突然生病，和其他幾名入住旅客因為出現嘔吐、噁心症狀被緊急送醫，妹妹後來還呼吸困難，到達醫院幾小時就傳出身亡。事件造成Ebony與一名德國女遊客死亡，斯里蘭卡當局表示，目前仍不清楚造成2人死亡原因，正在進行調查。當地有媒體指出，Ebony與德國女遊客住在同一房間，2人死因可能被隔壁房間用於殺蟲的有毒農藥毒死。