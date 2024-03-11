2女帶八旬翁遺體去銀行提款後　將屍體遺棄急症室外

美國俄亥俄州日前發生一起駭人盜竊案，有2名女子駕車載著一具80歲老翁的遺體前往銀行，成功令銀行職員認為他還活著，成功從該老翁的戶口裡提出約900美元(折合約7,000港元)，但最後竟然將屍體遺棄在醫院急症室外。

綜合報道，俄亥俄州兩名女子，63歲的Karen Casbohm和55歲的Loreen Bea Feralo於4日駕車到80歲老翁Douglas Layman的家，將他的遺體搬上車，駕駛到Ashtabula一間銀行。她們僱用了一個人幫助，將屍體搬到副駕駛座，在銀行外將屍體扶起，使銀行職員看到屍體，因此銀行准許提款。詎料在老翁的戶口取得900美元後，她們竟然開車到一間醫院的急症室外，將屍體丟下離開。