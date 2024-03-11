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國際
2024-03-11 13:03:00

2女帶八旬翁遺體去銀行提款後　將屍體遺棄急症室外

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2女帶八旬翁遺體去銀行提款後，將屍體遺棄急症室外。(X)

2女帶八旬翁遺體去銀行提款後，將屍體遺棄急症室外。(X)

美國俄亥俄州日前發生一起駭人盜竊案，有2名女子駕車載著一具80歲老翁的遺體前往銀行，成功令銀行職員認為他還活著，成功從該老翁的戶口裡提出約900美元(折合約7,000港元)，但最後竟然將屍體遺棄在醫院急症室外。

綜合報道，俄亥俄州兩名女子，63歲的Karen Casbohm55歲的Loreen Bea Feralo4日駕車到80歲老翁Douglas Layman的家，將他的遺體搬上車，駕駛到Ashtabula一間銀行。她們僱用了一個人幫助，將屍體搬到副駕駛座，在銀行外將屍體扶起，使銀行職員看到屍體，因此銀行准許提款。詎料在老翁的戶口取得900美元後，她們竟然開車到一間醫院的急症室外，將屍體丟下離開。

80歲已離世老翁Douglas Layman。(X)

80歲已離世老翁Douglas Layman。(X)

2女前科累累 非死者親屬

報道指，2位女子與死者Douglas Layman無親屬關係，但與其同住在一起，她們於4日發現Douglas死在家中後，決定偷走他銀行的存款以支付帳單。警方循線追查身分後，在上周三(6)拘捕2人。報道又指，KarenLoreen有不少前科，前者有竊盜、教唆犯罪、濫用毒品等記錄，後者則有襲擊、持有毒品用具、非法入侵、酒駕等。她們將被控虐待屍體和竊盜2項重罪，警方亦會根據後續調查決定是否加控其他控罪。

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