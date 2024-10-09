2女搭機穿露臍裝被空少勸遮蔽　不服遭趕落機兼無退款(有片)

美國加州一名女網紅Teresa Araujo熱愛旅遊，經常分享到世界各地的旅遊經驗，她最近和好友Tara從加州搭飛機到紐奧良，卻因穿露臍裝被男空中服務員趕落機，事後航空公司不予退款，她們在網上分享事件，引發網民議論。

綜合報道，Teresa日前在個人社交平台Instagram(IG)表示，上周五(4日)她和好友Tara乘搭從加州乘搭精神航空(Spirit Airlines)客機前往紐奧良為朋友慶祝生日，登機沒多久就有一名空少走向她們，並要求她們穿上外套或把自己露出的身體部位遮蔽。Teresa透露，她和塔拉身穿露臍背心，原本有穿外套，但因機艙內太熱就除去。Teresa認為空少的要求不合理，便指出沒有「不可以穿露肚裝」搭機的規定，坐在她們前面一名帶著孩子的媽媽見雙方爭持不下就說：「現在機艙內真的很熱，大家都脫下外套，如果她們的服裝不符合規定，那我也不符合吧」。詎料空少就把Teresa、Tara和帶著孩子的媽媽都趕落機。