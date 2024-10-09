熱門搜尋:
居屋2024 銀色債券 天璽．天 機票優惠 尚柏 Coldplay 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-10-09 15:13:00

2女搭機穿露臍裝被空少勸遮蔽　不服遭趕落機兼無退款(有片)

分享：
2女搭機穿露臍裝被空少勸遮蔽，不服遭趕落機兼無退款。(IG/網上圖片)

2女搭機穿露臍裝被空少勸遮蔽，不服遭趕落機兼無退款。(IG/網上圖片)

adblk5

美國加州一名女網紅Teresa Araujo熱愛旅遊，經常分享到世界各地的旅遊經驗，她最近和好友Tara從加州搭飛機到紐奧良，卻因穿露臍裝被男空中服務員趕落機，事後航空公司不予退款，她們在網上分享事件，引發網民議論。

綜合報道，Teresa日前在個人社交平台Instagram(IG)表示，上周五(4)她和好友Tara乘搭從加州乘搭精神航空(Spirit Airlines)客機前往紐奧良為朋友慶祝生日，登機沒多久就有一名空少走向她們，並要求她們穿上外套或把自己露出的身體部位遮蔽。Teresa透露，她和塔拉身穿露臍背心，原本有穿外套，但因機艙內太熱就除去。Teresa認為空少的要求不合理，便指出沒有「不可以穿露肚裝」搭機的規定，坐在她們前面一名帶著孩子的媽媽見雙方爭持不下就說：「現在機艙內真的很熱，大家都脫下外套，如果她們的服裝不符合規定，那我也不符合吧」。詎料空少就把TeresaTara和帶著孩子的媽媽都趕落機。

adblk6
一名空少走向她們，並要求她們穿上外套或把自己露出的身體部位遮蔽。(IG) Teresa認為空少的要求不合理，便指出沒有「不可以穿露肚裝」搭機的規定。(IG) 帶著孩子的媽媽都被趕落機。(IG)

精神航空：有權要求乘客下機不予退款

Teresa在帖中表示，至今她仍心有餘悸，因為她們當時就像被當成囚犯對待，落機時全機乘客都在盯著她們；且下飛機後，精神航空並沒有提供退款，她們還要再花錢買別家航空公司的機票。事件引起網民討論，精神航空亦就事件作出回應，強調目前正在調查事件，但乘客訂購機票時就等於同意航空公司的運輸合約，裡面包含對乘客的服裝要求，若空服員發現乘客穿著不得體或赤腳，他們有權要求乘客下機，亦不會提供退款。

amJetso送香港美酒佳餚巡禮-品味通行證 立即登入會員參加

 
 
 