2少女無戴頭盔駕電單車自拍　下秒撞樹雙雙殞命(有片)

駕駛人士應遵守交通規則，穿帶合適安全裝備，以免悲劇發生。哥倫比亞兩名19歲少女近早前於夜間駕駛電單車期間，不僅沒配戴安全帽，還興奮忘形得拿出手機自拍，兩人邊駕車邊對鏡頭擺甫士，惟不久後畫面就靜止。其後她們被人發現撞樹，雙雙身亡，她們生前自拍的影片在社群平台瘋傳，令人唏噓。至於意外成因仍有待調查。

綜合報道，事發於上月26日，來自金迪奧省(Quindio)的19歲少女Katherine Cubillos駕駛電單車，載著同齡友人Selena Valentina，從Pueblo Tapao前往黑山旅行。網上流傳的影片顯示，途中Selena Valentina拿出手機自拍錄影，還不時拉正駕駛的Katherine Cubillos一同入鏡並擺出勝利手勢，Katherine Cubillos亦多次將視線移離路面，二人雀躍歡呼，笑容滿面，毫不察覺自己的處境非常危險。詎料，不久二人從畫面消失，鏡頭停留在一個畫面。