2支雪糕賣9英鎊嬲爆 8歲小妹妹怒轟：貴到死(有片)

英國首相辛偉誠提早7月舉行大選，在經濟仍疲弱、物價高漲下，大家不看好辛偉誠選情。英國通脹有幾嚴重，這兩天社交網瘋傳一名小妹妹於本月中去買雪糕激到一肚氣的短片可窺見，連小朋友也受不了。

片中8歲小妹妹Marnie與孖生姊妹Mylah在公園走去買雪榚食，豈料怒氣沖沖回來，拍片的阿姨問她們發生甚麼事，Marnie七情上面地狂轟，「那裡有輛雪榚車，只是兩支雪糕，兩支雙球軟雪榚，竟賣9英鎊(約100港元)」。她續斥，「9英鎊，他知道那不可能，他應該知道。」並指每支應該賣1或2英鎊(約10港元或20港元)。她憤憤不平說，老闆指著價錢牌，她拿著錢站在那裡，覺得遭羞辱。小妹妹臨走遠前邊說「我敢肯定他聽到」，邊望向雪榚車那邊，意思老闆應該聽到她的咆哮。阿姨聽罷也不禁笑出聲。