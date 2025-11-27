熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 大光麵 立法會選舉2025 高市早苗 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-11-27 22:37:13

2歲女童被父遺留車內活活熱死 車窗留掙扎手印成最後身影

分享：
車窗內側留有帕克絕望掙扎的小手印。(互聯網)

車窗內側留有帕克絕望掙扎的小手印。(互聯網)

美國亞利桑那州圖森市郊區馬拉納鎮一宗令人心碎的虐兒案，有駭人新照片曝光。2歲女童帕克(Parker Scholtes)被父親斯科爾茨(Christopher Scholtes)遺留在攝氏42.7度的車內長達3小時，最終因熱衰竭死亡。最新曝光的現場照片顯示，車窗內側留有帕克絕望掙扎的小手印。

父親在屋內看色情片及打機

案發於去年7月，擔任麻醉醫師的母親埃里卡(Erika Scholtes)下班回家時，發現女兒仍被遺忘在車內。調查發現，車輛因引擎自動關閉導致冷氣停止運作，而當時斯科爾茨正在屋內喝啤酒、玩PlayStation 5、觀看成人影片及瀏覽服裝銷售網站。

adblk5
車窗內側留有帕克絕望掙扎的小手印。(互聯網) 帕克死時所穿的小裙子。(互聯網) 帕克 女兒熱死前，斯科爾茨在屋內玩PS5。(互聯網) 女兒熱死前，斯科爾茨在屋內玩PS5。(互聯網) 斯科爾茨與妻女合照。(互聯網) 涉事汽車。(互聯網) 涉車汽車泊在屋外。(互聯網) 車窗內側留有帕克絕望掙扎的小手印。(互聯網) 斯科爾茨與妻女合照。(互聯網) 帕克 斯科爾茨

英媒獲得的警方照片顯示，涉事私家車後座窗戶內側，布滿帕克的小手印。警方報告指出，當時汽車座椅表面溫度高達攝氏65度，帕克被發現時嘴唇發紫、雙腿出現黑色斑塊。儘管埃里卡緊急實施CPR，女童仍於送院後宣告不治。

裁決當日自殺亡

斯科爾茨夫婦重金聘用律師團隊尋求判囚10年以下不果，之前與控方達成協議承認二級謀殺罪，原於11月5日上庭，根據協議接受20至30年監禁，而他上庭前獲准保釋。但在上庭當日他在車內以一氧化碳自殺身亡。這宗案件揭露令人震驚的細節，包括帕克的兩名姊姊向警方表示，父親經常因打電玩分心，且「媽媽多次警告他別再把孩子留車裡」。驗屍報告顯示，帕克的粉色連身裙被急救人員剪開時已沾染尿液，靜靜躺在廚房地板上的畫面，令人鼻酸。

屋邨防火安全運動｜消防喉轆正確使用方法（香港房委會） 屋邨防火安全運動｜消防喉轆正確使用方法，1.打爛玻璃或按掣，以啟動警鐘及消防泵（香港房委會） 屋邨防火安全運動｜消防喉轆正確使用方法，2.開啟來水掣 3.擊碎射嘴盒玻璃（香港房委會） 屋邨防火安全運動｜消防喉轆正確使用方法，4.拉出消防喉 5.開啟射嘴掣，射向水源底部（不適用於電火）（香港房委會）

追蹤am730 Google News

 
 