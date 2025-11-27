2歲女童被父遺留車內活活熱死 車窗留掙扎手印成最後身影

美國亞利桑那州圖森市郊區馬拉納鎮一宗令人心碎的虐兒案，有駭人新照片曝光。2歲女童帕克(Parker Scholtes)被父親斯科爾茨(Christopher Scholtes)遺留在攝氏42.7度的車內長達3小時，最終因熱衰竭死亡。最新曝光的現場照片顯示，車窗內側留有帕克絕望掙扎的小手印。
父親在屋內看色情片及打機
案發於去年7月，擔任麻醉醫師的母親埃里卡(Erika Scholtes)下班回家時，發現女兒仍被遺忘在車內。調查發現，車輛因引擎自動關閉導致冷氣停止運作，而當時斯科爾茨正在屋內喝啤酒、玩PlayStation 5、觀看成人影片及瀏覽服裝銷售網站。
英媒獲得的警方照片顯示，涉事私家車後座窗戶內側，布滿帕克的小手印。警方報告指出，當時汽車座椅表面溫度高達攝氏65度，帕克被發現時嘴唇發紫、雙腿出現黑色斑塊。儘管埃里卡緊急實施CPR，女童仍於送院後宣告不治。
裁決當日自殺亡
斯科爾茨夫婦重金聘用律師團隊尋求判囚10年以下不果，之前與控方達成協議承認二級謀殺罪，原於11月5日上庭，根據協議接受20至30年監禁，而他上庭前獲准保釋。但在上庭當日他在車內以一氧化碳自殺身亡。這宗案件揭露令人震驚的細節，包括帕克的兩名姊姊向警方表示，父親經常因打電玩分心，且「媽媽多次警告他別再把孩子留車裡」。驗屍報告顯示，帕克的粉色連身裙被急救人員剪開時已沾染尿液，靜靜躺在廚房地板上的畫面，令人鼻酸。