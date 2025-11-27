2歲女童被父遺留車內活活熱死 車窗留掙扎手印成最後身影

美國亞利桑那州圖森市郊區馬拉納鎮一宗令人心碎的虐兒案，有駭人新照片曝光。2歲女童帕克(Parker Scholtes)被父親斯科爾茨(Christopher Scholtes)遺留在攝氏42.7度的車內長達3小時，最終因熱衰竭死亡。最新曝光的現場照片顯示，車窗內側留有帕克絕望掙扎的小手印。

父親在屋內看色情片及打機

案發於去年7月，擔任麻醉醫師的母親埃里卡(Erika Scholtes)下班回家時，發現女兒仍被遺忘在車內。調查發現，車輛因引擎自動關閉導致冷氣停止運作，而當時斯科爾茨正在屋內喝啤酒、玩PlayStation 5、觀看成人影片及瀏覽服裝銷售網站。