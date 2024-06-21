2歲女童遊動物園遭長頸鹿叼起　媽媽極速攬女救回(有片)

美國德州一個野生動物園發生一宗驚嚇事件。一名2歲女童與家人駕著小卡車到動物園遊覽餵飼長頸鹿期間，突然被一隻長頸鹿咬住上衣，將整個人叼起，慶幸身旁的母親反應夠快，極速伸手將女童抱回懷中，驚險畫面全被後面車輛的遊客拍下。

綜合報道，事發於本月1日，23歲女子Sierra Robert帶同2歲女兒Paisley Toten與家人前往位於格羅倫斯(Glen Rose)的野生動物中心Fossil Rim Wildlife Center遊覽。該野生動物中心讓遊客駕車行駛指定道路，並容許餵飼園區內的動物進行互動。當時Toten一家正駕著小卡車在園區遊覽。網上其中一段由Sierra拍下的影片顯示，她當時與Paisley坐在小卡車的車斗上，Sierra向一隻站在路邊長頸鹿遞上食物，並鼓勵Paisley去觸摸牠，長頸鹿似乎對Paisley很好奇，低頭聞嗅，突然咬住她的上衣將她叼起，Sierra大吃一聲，即伸手抱住女兒，長頸鹿亦被嚇得立即鬆口。另一段由後方遊客拍攝到的影片顯示，長頸鹿將Paisley整個人叼起來，慶幸Sierra迅速伸手拉著女兒並將她抱回懷中。