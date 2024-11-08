2歲童發燒腹瀉休克　開刀抽出百條活蛔蟲多如一盤意粉(有片)

越南胡志明市第二兒童醫院日前接收一名約2歲男童，該男童在入院時已經嚴重休克並呼吸衰竭。家人解釋，小孩在2天前出現腹瀉、發燒等症狀，醫生發現男童的小腸有超過100條大小不一的蛔蟲造成塞腸，需要緊急開刀，最後經過2小時手術將蛔蟲徹底清除，保住男童性命。醫生提醒，用餐前、遊玩後一定要叮嚀孩子用肥皂洗手，避免將蟲卵吃下肚。

綜合報道，一名2歲左右的男童被送往胡志明市第二兒童醫院，外科綜合科醫生Pham Nguyen Hien Nhan指出，男童在家出現發燒和腹瀉的症狀，卻遲遲無求診，拖了2天才到地方醫院接受治療，但不見病情好轉。男童被轉至胡志明市第二兒童醫院，當時已經處於嚴重休克和呼吸衰竭。經診斷為腸阻塞合併敗血性休克，需要緊急手術，開刀時發現男童的整段小腸內滿是大小不一的蛔蟲，粗略估計有逾100條，另外男童約有70厘米的小腸已經扭結壞死，必須切除縫合，最後歷經逾2小時手術，將腸內所有蛔蟲清除，手術4日後，男童恢復狀況良好，已經能夠正常飲食。