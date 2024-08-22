2男童困𨋢9小時求救無援　決定這樣做終安全獲救(有片)

馬來西亞吉隆坡2名男童日前因升降機故障被困，即使多番救求不獲回應，最終雙雙決定隨遇而安，在升降機廂內睡了一覺，最終被困9小時後獲安全獲救。
綜合報道，吉隆坡八打靈高原(Desa Petaling)一名10歲男童在周二(20日)下午約2時出門，跟家人表示要跟11歲的朋友見面，詎料兩童雙雙失聯，家人到深夜都未見到孩子回來，焦急在附近尋找。直至深凌晨約1時，八打靈高原一幢大廈的管理人員查看閉路電視時，赫然發現有兩名男童睡在升降內，隨即聯絡部門救人。
2男童多次求救不果 結果又餓又累便睡覺
原來2名男童當日遇上升降機故障，多次按對講機卻不獲回應，實在又餓又累，便直接躺在電梯地上睡覺。根據吉隆坡消拯局提供的閉路電視畫面，可見2男童直到凌晨12時28分仍未獲救，他們則就在地上睡覺，結果在被困9小時後安全獲救。他們的家人終於鬆一口氣，並準備食物給他們果腹。
本港機電工程署表示，遇到升降機故障，應保持鎮定，與外間取得聯絡，留在機廂內等候救援是最為安全。
Tular di media sosial rakaman kamera litar tertutup (CCTV) didakwa memaparkan kisah di sebalik insiden dua kanak-kanak terperangkap di dalam lif hampir sembilan jam di sebuah apartment di Desa Petaling pada Selasa yang menarik perhatian ramai.— SinarHarian (@SinarOnline) August 21, 2024
Menjengah di ruang komen, rata-rata… pic.twitter.com/FmjupDaXcp
2 budak disangka hilang rupanya terperangkap 9 jam dalam lif— Buletin TV3 (@BuletinTV3) August 20, 2024
Dua kanak-kanak lelaki yang dilaporkan hilang sejak petang semalam di Desa Petaling, ibu negara ditemui selamat tengah malam tadi.
Kedua-dua mereka yang dipercayai terperangkap selama lebih 9 jam ditemui selepas… pic.twitter.com/cSuOpCYagH