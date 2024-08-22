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國際
2024-08-22 15:18:00

2男童困𨋢9小時求救無援　決定這樣做終安全獲救(有片)

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2男童困𨋢9小時求救無人應，決定這樣做終安全獲救。(X)

2男童困𨋢9小時求救無人應，決定這樣做終安全獲救。(X)

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馬來西亞吉隆坡2名男童日前因升降機故障被困，即使多番救求不獲回應，最終雙雙決定隨遇而安，在升降機廂內睡了一覺，最終被困9小時後獲安全獲救。

綜合報道，吉隆坡八打靈高原(Desa Petaling)一名10歲男童在周二(20)下午約2時出門，跟家人表示要跟11歲的朋友見面，詎料兩童雙雙失聯，家人到深夜都未見到孩子回來，焦急在附近尋找。直至深凌晨約1時，八打靈高原一幢大廈的管理人員查看閉路電視時，赫然發現有兩名男童睡在升降內，隨即聯絡部門救人。

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2男童多次求救不果，結果又餓又累便睡覺。(X)

2男童多次求救不果，結果又餓又累便睡覺。(X)

2男童多次求救不果 結果又餓又累便睡覺

原來2名男童當日遇上升降機故障，多次按對講機卻不獲回應，實在又餓又累，便直接躺在電梯地上睡覺。根據吉隆坡消拯局提供的閉路電視畫面，可見2男童直到凌晨1228分仍未獲救，他們則就在地上睡覺，結果在被困9小時後安全獲救。他們的家人終於鬆一口氣，並準備食物給他們果腹。

本港機電工程署表示，遇到升降機故障，應保持鎮定，與外間取得聯絡，留在機廂內等候救援是最為安全。

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