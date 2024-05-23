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國際
2024-05-23 12:54:00

2英跳水男選手當OnlyFans情色網紅　揭籌錢出戰巴黎奧運

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2英跳水男選手當OnlyFans情色網紅，揭籌錢出戰巴黎奧運。(X)

2英跳水男選手當OnlyFans情色網紅，揭籌錢出戰巴黎奧運。(X)

2024年巴黎奧運將於7月舉行，各國正進行國家代表隊選拔，詎料確定代表英國跳水隊出戰的運動員被發現在情色網站「OnlyFans」上，為付費用戶擺著撩人的姿勢，甚至進行聊天和成人話題互動賺錢，消息隨即被大肆報道惹爭議，據指當局已得知事件。

綜合報道，事件中其中一人為出戰2020東京奧運跳水男子雙人10米高台項目的23Noah Williams，他當時的拍檔正是在奧運場邊織冷衫爆紅的Tom Daley；至於另一人為29歲的Jack Laugher MBE，他在2022大英國協運動會獲得跳水男子雙人3米彈板比賽金牌、跳水男子1米彈板金牌。由於資金不足，這他們在OnlyFans上分享大膽且裸露的照片，吸引粉絲贊助補貼，Noah Williams於網站上傳大膽的影片Jack Laugher MBE則全裸演出。據報他們的「副業」每月可賺幾千英鎊。

Noah Williams。(X) Noah Williams。(OnlyFans) Jack Laugher MBE。(X) Jack Laugher MBE。(OnlyFans)

消息人士：管理層不反對他們這樣做

除了以上2名跳水運動員，26Matty Lee MBE27Daniel Goodfellow24歲的Matthew Dixon都有專屬的OnlyFans粉絲專頁19Robbie Lee則曾經出現OnlyFans，但頁面已關閉。

事件曝光後，英國奧運代表隊與跳水管理機構英國水上運動內部消息人士表示：「這些運動員的訓練非常刻苦，除了訓練之外，他們幾乎沒有時間賺錢，如果能藉由這種方式增加收入，就祝他們好運，在理想情況下，他們應該獲得更多的報酬，不需要依靠OnlyFans。不過，至少管理層不反對他們這樣做」。OnlyFans賺錢行為同時引起爭議，但不少網民認為，他們無偷無搶，「這算是給粉絲『明買明賣』的福利吧」。

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