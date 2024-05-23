2英跳水男選手當OnlyFans情色網紅　揭籌錢出戰巴黎奧運

2024年巴黎奧運將於7月舉行，各國正進行國家代表隊選拔，詎料確定代表英國跳水隊出戰的運動員被發現在情色網站「OnlyFans」上，為付費用戶擺著撩人的姿勢，甚至進行聊天和成人話題互動賺錢，消息隨即被大肆報道惹爭議，據指當局已得知事件。

綜合報道，事件中其中一人為出戰2020東京奧運跳水男子雙人10米高台項目的23歲Noah Williams，他當時的拍檔正是在奧運場邊織冷衫爆紅的Tom Daley；至於另一人為29歲的Jack Laugher MBE，他在2022大英國協運動會獲得跳水男子雙人3米彈板比賽金牌、跳水男子1米彈板金牌。由於資金不足，這他們在OnlyFans上分享大膽且裸露的照片，吸引粉絲贊助補貼，Noah Williams於網站上傳大膽的影片，Jack Laugher MBE則全裸演出。據報他們的「副業」每月可賺幾千英鎊。