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國際
2023-11-02 19:16:31

2.4萬中國人經墨西哥偷渡入美國 較前一年增逾10倍

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非法移民

非法移民｜上月一群非法移民經過美墨邊境到美國，當中不乏中國人。(美聯社)

拉丁美洲成為全球各地人士偷渡到美國尋求庇護的踏腳石。美國海關及邊境保護局公布數據顯示，截至9月的2023年財政年度，有24,048名中國公民經墨西哥邊境進入美國，較2022年財政年度的1,970增逾10倍，而2021年在美墨邊境拘捕的中國非法移民僅323人，因為新冠疫情爆發封關。

該局指，雖然拉丁美洲仍是美國非法移民最大來源，惟東半球的中國和其他國家也有很多人經南部陸路往美國。邊境巡邏警員在2023年財政年度拘捕了41,719名印度人，較前一年增1.29倍，其他被捕者包括7,390名俄羅斯人，上升42%，以及15,429名土耳其人，與前一年相約。

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非法移民｜廣東出發經7國兩個月到美國  看《哈利波特》學英文

美聯社上月在美墨邊境防問了一批剛抵達美國的中國公民，28歲的鄧某(Deng Guangsen)稱用了兩個月從廣東省出發抵達美國加州聖迭戈，期間搭飛機、巴士和徒步經過7個國家，包括穿過危險偷渡路線、巴拿馬「達連隘口」(Darién Gap)叢林。鄧英語並不流利，他稱靠看電影《哈利波特》學英文，說自己沒有兄弟姊妹，孑然一身，無甚麼顧慮。

報道指，根據巴拿馬移民局資料，今年頭9個月跨過「達連隘口」的人，中國公民佔第四多，頭三位分別是委內瑞拉、厄瓜多爾和海地人。美聯社稱，經社交網的「推介」，此路線最近成為中國人偷渡到美國的新興路線。有評論指，新一輪偷渡到美國的中國人當中包括受過教育的、沒有受過教育的，也有白領階層、小企業老闆和來自富裕家庭的。他們無法靠正當途徑移民，便透過美墨邊境到美國。

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