2.4萬中國人經墨西哥偷渡入美國 較前一年增逾10倍

拉丁美洲成為全球各地人士偷渡到美國尋求庇護的踏腳石。美國海關及邊境保護局公布數據顯示，截至9月的2023年財政年度，有24,048名中國公民經墨西哥邊境進入美國，較2022年財政年度的1,970增逾10倍，而2021年在美墨邊境拘捕的中國非法移民僅323人，因為新冠疫情爆發封關。

該局指，雖然拉丁美洲仍是美國非法移民最大來源，惟東半球的中國和其他國家也有很多人經南部陸路往美國。邊境巡邏警員在2023年財政年度拘捕了41,719名印度人，較前一年增1.29倍，其他被捕者包括7,390名俄羅斯人，上升42%，以及15,429名土耳其人，與前一年相約。