20年前LG冷氣機藏純金　民眾紛紛拆機套現(有片)

一段關於LG電子早年推出的冷氣機影片，近日在南韓網上引發熱議。影片指出，LG在20多年前限量發售的部分「Whisen」(휘센)冷氣機，其機身正面的品牌標誌竟然是純金材料，價值超過71萬韓圜。消息曝光後，不少消費者紛紛將冷氣上的標誌拆下變賣，成功套現。
綜合報道，經營金飾店的YouTuber「玲玲姐姐」(링링언니)11日上載影片「冷氣機上也有黃金嗎？」分享鑑定經驗。她表示，有顧客帶來從LG Whisen冷氣機上拆下的金屬標誌，並稱當年廣告曾宣傳該標誌為黃金製成。經專業檢測後確認，該標誌並非18K金，而是純金，重量略低於一錢，最終以71萬3000韓圜(約3,750港元)的價格成交。
LG曾於2005及2008年推限量附純金標誌冷氣機
影片中，YouTuber也公開致電顧客說明鑑定結果與收購金額的過程，引發網友熱烈討論。隨後於15日，又有另名看過影片的顧客攜帶Whisen冷氣機的金質標誌前來鑑定，結果同樣為純金。該標誌重量為1.02公克，考量熔煉時可能產生的耗損並扣除相關費用後，最終獲得74萬8000韓元(約3,940港元)。
資料顯示，LG電子2005年為紀念連續5年蟬聯全球冷氣機銷量第一，曾限量向前1萬名消費者提供附有純金Whisen標誌的冷氣機產品。2008年，LG電子再度推出限量1萬台的Whisen冷氣機，並在機身上配置刻有藝術家簽名、重達一錢的純金名牌。隨著相關資訊被重新挖掘，令這批舊冷氣再度成為關注焦點。