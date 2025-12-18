20年前LG冷氣機藏純金　民眾紛紛拆機套現(有片)

一段關於LG電子早年推出的冷氣機影片，近日在南韓網上引發熱議。影片指出，LG在20多年前限量發售的部分「Whisen」(휘센)冷氣機，其機身正面的品牌標誌竟然是純金材料，價值超過71萬韓圜。消息曝光後，不少消費者紛紛將冷氣上的標誌拆下變賣，成功套現。

綜合報道，經營金飾店的YouTuber「玲玲姐姐」(링링언니)11日上載影片「冷氣機上也有黃金嗎？」分享鑑定經驗。她表示，有顧客帶來從LG Whisen冷氣機上拆下的金屬標誌，並稱當年廣告曾宣傳該標誌為黃金製成。經專業檢測後確認，該標誌並非18K金，而是純金，重量略低於一錢，最終以71萬3000韓圜(約3,750港元)的價格成交。