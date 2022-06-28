20歲仔爆腸致敗血性休克 須移植6器官 辦告別派對 隨時安樂死(多圖)

持續肚痛可大可小。加拿大一名苦命青年，自母親自殺身亡後，經常反覆肚痛，四出求醫幾經折騰才確定腸塞，但未及治療便因爆腸導致敗血性休克，多個器官受損。醫生指他須移植6個器官，才有望保命，但成功率只得五成。病重至瘦骨嶙峋的他，不想再受苦，準備以安樂死結束生命，上月舉辦了一場告別派對，有600人參加。

母親自殺離世後 少年健康急轉差

居於加拿大卑詩省聖約翰堡(Fort St. John)的20歲青年Eric Coulan本來充滿朝氣，喜愛滑雪及水上活動，但自母親於2013年自殺身亡後，健康情況急劇轉差，不時感到肚痛，診所醫生起初診斷為「麩質不耐症」(Gluten Intolerance)，後來經進一步檢查，才發現Coulan有腸塞情況。Coulan亦屢因胰腺炎及肝腎等疾病住院。

加國少年 腸穿致敗血性休克

直至兩年前，Coulan一日突然嚴重不適，入院後陷入昏迷，證實腸臟爆裂導致敗血性休克。Coulan後來雖甦醒，但多個器官已受損。醫生指需移植6個器官，Coulan才有望回復健康，但成功率只得50%。Coulan不想再受苦，決定根據加拿大於2016年通過的《醫療輔助死亡法案》(Medical Assistance in Dying、簡稱MAID)，結束自己的生命。據報其父親等家人均忍痛支持。

安樂死少年︰當我準備好就會走

Coulan上月接受訪問時表示︰「我已考慮好一陣子……這是我想做的事。很難開口去告訴所有人。」他上月舉行了告別BBQ派對，本來只計劃與家人及密友度過，但消息傳開後，有多達600名民眾參與，而當地商店紛紛提供餐飲。Facebook專頁Eric's Army亦湧入大量關懷訊息。Coulan當時稱尚未決定何時安樂死，「當我準備好，就會走。不是取決於我病得多重、不是取決於我有沒有足夠醫療設備及其他東西，而是取決於我準備好。」

目前Coulan正在聖約翰堡一間醫院留醫，日前加國傳媒再作跟進報道時，他沒有再回應，好友稱已數星期聯絡不上他，其祖母表示，「我想他正在為我們對將會發生的事(接受他離世)，做好準備。」