20歲大學生腰痠背痛以為拉傷肌肉 原來癌魔到來

英國一名20歲大學生感到腰痠背痛，以為自己拉傷肌肉食止痛藥便算，但數周後疼痛難當，送入急症室後驗血顯示白血球指數破頂。進一步檢查後發現他患上「前體T細胞急性淋巴细胞白血病」(Precursor T-cell Acute Lymphoblastic Leukaemia)，他接受治療後擊退癌魔，回大學繼續上課，豈料一年後病魔又再找上。

就讀利物浦大學的Dylan Lamb去年4月初開始感下背痛(lower back pain,也稱稱腰痛、下腰痛)，數周後終忍受不往急症室求醫。他診斷患上前體T細胞急性淋巴细胞白血病後立即接受化療。女友Phoebe Cole說，兩人回家慶祝復活節，他情況愈來愈差，沒有胃口和不適。家人當時為他在眾籌網站GoFundMe籌募治療費，指他為人良善有趣、照顧他人，也熱愛生命，但因接受高劑量的類固醇臉部浮腫，因身體內器官腫脹，連帶腹部也脹大，導致睡不著覺，心情也大受影響不想見人。化療後，在同年9月找到捐贈者，Lamb接受幹細胞移植，翌月出院。他也很快回大學繼續學業，以為雨過天青，但今年6月，他又再感到背痛。