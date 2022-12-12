20歲女扮兒科醫生駐院1年始被同事拆穿 因一個苦衷當假醫生

土耳其20歲女子艾謝(Ayşe Özkiraz)持偽造學歷、醫生執照和工作證等，在一間公立醫院當兒科醫生，工作了1年後才被同事識破。她被捕後向警方供稱，自己考不上醫學院，有負家人期望，起初只想瞞騙家人，謊稱被醫學院取錄，未料謊言愈編愈大，最後成了一名假醫生。

謊話愈講愈大

當地媒體報道，艾謝解釋其犯案動機，稱她讀中學時，家人都想她上大學唸醫科，且對她的學業成績有信心。可是高中畢業後，她考醫科大學卻「肥佬」，因深怕家人失望，便謊稱獲伊斯坦布爾大學的卡帕醫學院(Capa Medical Faculty)取錄並就讀。

隨著時間過去，艾謝不得不編造更多謊言來瞞騙家人和親友，並偽造卡帕醫學院畢業證書、醫生執照等去應徵，結果獲得泰基爾省(Tekirdağ province)一間公立醫院聘用為兒科醫生。

高中畢業 沒基本醫學知識

儘管艾謝與同事相處融洽，但久而久之，同事們逐漸發現她「看診細節有異」、出身卡帕醫學院卻不知道學院隸屬伊斯坦布爾大學。同事問她基本的專業醫學知識，她要不是答錯，就是迴避問題，同事認為她可疑，於是向執法部門舉報。

警方搜查艾謝的住所，檢獲大批偽造學歷和證件，包括大學畢業證書、文憑、大學學生證、以及數間醫院的醫生工作證等，也有多件醫生袍和手術袍等。

母親力撐女兒

艾謝的母親對女兒是「假醫生」，表示難以置信，表示曾透過視像看見女兒在手術室用餐、和醫生主管在一起、跟醫生同事拍照，有次與女兒視像通話，女兒說正跟護士們在一起，看不出她們有異樣。母親堅稱，女兒是無辜，也相信有其他人參與其中。

警方已將艾謝逮捕，並落案控告違反《醫學實踐法》。