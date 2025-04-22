20歲嫩媽誕子哭了 竟因BB「太醜」網民慨嘆︰一出世就被欺凌

英國20歲嫩媽潔絲(Jess)日前在TikTok上分享自己產後的特殊感受，坦言第一眼看到新生兒子時，竟因覺得他「太醜」而當場落淚，引起網友熱議。有人認為這是產後情緒的真實反應，但也有人批評她的言論過於殘忍，令寶寶遭受人生首次欺凌(baby's first bully)。 「他醜到讓我哭出來」 20歲的潔絲在TikTok帳號@jbag17上傳了一張自己在醫院抱著兒子喬維(Jovi)的黑白照，說起初覺得自己誕下了最可愛的BB，但當細心觀察寶寶後，她便哭了，「因為覺得他醜到讓我震驚」。幸好在數小時後，她又開始覺得兒子變得可愛。

網民︰BB似普京又似阿森一族 潔絲的貼文隨即吸引超過百萬次觀看，也引來兩極反應。有網民認為她的反應很真實，甚至開玩笑將寶寶比作「普京」或《阿森一族》內的「Mr Burns」。 有人痛斥︰寶寶第一個欺凌者 竟是媽媽 但也有人怒斥潔絲「太殘忍」，「寶寶的第一個欺凌者，竟是自己的媽媽？」、「如果第一天就這樣，他的人生會如何？」潔絲則回應：「別擔心，他會存錢做鼻子整形，之後的人生會很順利」，又強調自己是受麻醉藥及震驚心情影響，才導致初時有此感受。