熱門搜尋:
金像獎2025 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 DSE 2025 新店關注組 姜濤 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-04-22 18:30:30

20歲嫩媽誕子哭了 竟因BB「太醜」網民慨嘆︰一出世就被欺凌

分享：
潔絲稱起初覺得寶寶太醜，因此哭了，引發網民熱議。(互聯網)

潔絲稱起初覺得寶寶太醜，因此哭了，引發網民熱議。(互聯網)

adblk5

英國20歲嫩媽潔絲(Jess)日前在TikTok上分享自己產後的特殊感受，坦言第一眼看到新生兒子時，竟因覺得他「太醜」而當場落淚，引起網友熱議。有人認為這是產後情緒的真實反應，但也有人批評她的言論過於殘忍，令寶寶遭受人生首次欺凌(baby's first bully)。

「他醜到讓我哭出來」

20歲的潔絲在TikTok帳號@jbag17上傳了一張自己在醫院抱著兒子喬維(Jovi)的黑白照，說起初覺得自己誕下了最可愛的BB，但當細心觀察寶寶後，她便哭了，「因為覺得他醜到讓我震驚」。幸好在數小時後，她又開始覺得兒子變得可愛。

adblk6
網民指BB似《阿森一族》內的Mr. Burns。(互聯網) 也有網民指BB似普京。(路透社) 潔絲指她起初覺得兒子很可愛，但看真又覺得他好醜。(互聯網) 潔絲指她起初覺得兒子很可愛，但看真又覺得他好醜。(互聯網) 潔絲指她起初覺得兒子很可愛，但看真又覺得他好醜。(互聯網) 網民批評潔絲，不忿BB出生第一日即受欺凌。(互聯網) 網民批評潔絲，不忿BB出生第一日即受欺凌。(互聯網) 網民指BB似《阿森一族》內的Mr. Burns。(互聯網)

網民︰BB似普京又似阿森一族

潔絲的貼文隨即吸引超過百萬次觀看，也引來兩極反應。有網民認為她的反應很真實，甚至開玩笑將寶寶比作「普京」或《阿森一族》內的「Mr Burns」。

有人痛斥︰寶寶第一個欺凌者 竟是媽媽

但也有人怒斥潔絲「太殘忍」，「寶寶的第一個欺凌者，竟是自己的媽媽？」、「如果第一天就這樣，他的人生會如何？」潔絲則回應：「別擔心，他會存錢做鼻子整形，之後的人生會很順利」，又強調自己是受麻醉藥及震驚心情影響，才導致初時有此感受。

有網民感同身受，指自己分娩後也覺得兒子「像隻小黑老鼠」，有人更直言自己跟兒子說的第一句話是「你不太可愛啊」。

研究︰嬰兒通常到6個月大時才可愛

有專家指誕下「醜寶寶」其實毋須太介意，因2018年曾有研究指出，成人通常在嬰兒6個月大時覺得寶寶變得可愛，因寶寶在該時期顯現出觸發成人保護本能的特徵，如大眼睛及胖嘟嘟的臉頰等；另有專家指出，父母一開始不覺得寶寶可愛並非不正常，隨著每日親密接觸、連繫愈來愈深厚，寶寶在父母眼中就會變得愈來愈可愛。

adblk7
ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜企業資訊（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜醫療資料（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜帳號與密碼（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜個人資訊（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜金融帳戶（am730製圖）

【立即參加】請你免費試食上海姥姥「頭水紫菜」特色套餐！

ad