200公斤大麻證物被老鼠食光　毒販獲當庭釋放

印度賈坎德邦警方2022年在公路攔查時查獲近200公斤大麻，巿值約1,000萬盧比(約87萬港元)，詎料這批重要的證物竟然被老鼠吃掉，由於沒有實際性證據等因素，法院只宣判被捕的毒販當庭無罪釋放。

綜合報道，賈坎德邦警員根據線報於2022年查獲的近200公斤大麻，並拘捕一名26歲男子，案件於上月審理，詎料警方於法庭上表示，因為被檢獲的200公斤大麻在儲存倉庫中被老鼠吃光，無法作為證物出示，2024年警局的值班日誌證實此事。案件不僅沒有了實際性證據，在審訊過種中更被揭發連串疑點，包括控方所提出查獲毒品的時間、地點，就連車輛在哪裡被截，疑犯由誰拘捕等均是疑問，最令人震驚的是，在2024年確認被繳獲的證物大麻已被老鼠吃光後，警方始就案件立案調查。