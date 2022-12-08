2002年峇里爆炸案兇手　服刑僅一半就獲假釋

印尼的法律及人權部門，在周三（7日）宣布，涉及2002年峇里島爆炸案的犯人Umar Patek獲得假釋。澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）批評決定，而副總理馬爾斯（Richard Marles）就在接受訪問稱是澳洲人「最困難的一日」。
Umar Patek被指是與恐怖組織阿爾蓋達有聯繫的伊斯蘭祈禱團成員，在2002年在峇里島的兩間夜店，放置多個炸彈，導致202人死亡，當中88人是澳洲人，另外有38人是印尼人。他在2012年被印尼法庭判處20年的監禁，不過僅僅服了一半刑期，就獲當局的釋放。澳洲總理阿爾巴內塞就已批評有關的決定，並指會對印尼作出交涉。
印尼政府在今年8月表示，Umar Patek在扣減刑期後，符合假釋的條件，雖然決定受到死者家屬的非議。不過印尼的法律及人權部門就表示，Umar Patek需要參與監察計劃至2030年4月，並且在期間出現違規行為，其假釋會被取消。
澳洲副總理：澳洲人「最困難的一日」
澳洲副總理馬爾斯在接受當地電台訪問時表示：「我想這會是很多澳洲最困難的一日，因為所有的澳洲人得悉Umar Patek獲釋。我現在特別在想着那些峇里爆炸案的死傷者家屬。」馬爾斯表示，已多次就Umar Patek提早釋放一事提出交涉，而往後亦會關注Umar Patek，以確保印尼當局有作出監視。