2020年法國歷史教師斬首案　6名未成年疑犯出庭　最高被判2.5年有期徒刑

2020年10月，帕蒂在一堂講述關於「言論自由」的課堂上，向學生展示了伊斯蘭教先知穆罕默德（Muhammad）的漫畫，激怒了部分穆斯林家長

2020年，法國47歲的中學歷史教師帕蒂（Samuel Paty）遭斬首事件震驚全球，6名涉嫌幫兇的青少年於11月27日出庭受審，最高可能被判2.5年有期徒刑。

據《路透社》與《法新社》報導，2020年10月，帕蒂在一堂講述關於「言論自由」的課堂上，向學生展示了伊斯蘭教先知穆罕默德（Muhammad）的漫畫，激怒了部分穆斯林家長。對於穆斯林而言，任何對先知的描述都是褻瀆的。2020年10月18日，帕蒂在巴黎近郊遭到18歲俄羅斯車臣裔男子斬首，兇手隨後遭警方擊斃。

6名遭起訴的未成年疑犯當中，其中一名為當年15歲的少女，她涉嫌向父母謊稱，帕蒂在課堂上展示諷刺先知的相關漫畫。然而，經調查發現，她當時並不在課堂上，少女被指控誣告。