2020年法國歷史教師斬首案　6名未成年疑犯出庭　最高被判2.5年有期徒刑

2020年，法國47歲的中學歷史教師帕蒂（Samuel Paty）遭斬首事件震驚全球，6名涉嫌幫兇的青少年於11月27日出庭受審，最高可能被判2.5年有期徒刑。
據《路透社》與《法新社》報導，2020年10月，帕蒂在一堂講述關於「言論自由」的課堂上，向學生展示了伊斯蘭教先知穆罕默德（Muhammad）的漫畫，激怒了部分穆斯林家長。對於穆斯林而言，任何對先知的描述都是褻瀆的。2020年10月18日，帕蒂在巴黎近郊遭到18歲俄羅斯車臣裔男子斬首，兇手隨後遭警方擊斃。
6名遭起訴的未成年疑犯當中，其中一名為當年15歲的少女，她涉嫌向父母謊稱，帕蒂在課堂上展示諷刺先知的相關漫畫。然而，經調查發現，她當時並不在課堂上，少女被指控誣告。
另外5人在事發時年齡介乎14至15歲，被指控預謀犯罪或伏擊罪。他們涉嫌向兇手指認帕蒂，並協助監視帕蒂何時離開學校。6名未成年疑犯都被移交兒童法院，最高可面臨2.5年有期徒刑罰則。法官11月27日開始聽審，預定12月8日宣判。
另外，8名成年人也被指控涉案，包括陪同兇手購買凶器的兩名朋友，將在特別刑事法庭出庭受審。
部分教師承認會自我審查
據悉，法國是穆斯林最多的歐洲國家，近年來穆斯林激進份子攻擊事件頻繁。部分教師承認，在帕蒂被殺後，他們會在授課內容上自我審查，以避免與學生和家長在宗教和言論自由問題上發生衝突。
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