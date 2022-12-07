2022年《時代》風雲人物：烏克蘭總統澤連斯基和烏克蘭精神

美國《時代》雜誌選出本年度風雲人物，為烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)和烏克蘭精神(spirit of Ukraine)，指澤連斯基於過去一年對新聞最具影響力，也啟發了烏克蘭人，其抵抗俄羅斯毀滅入侵的勇氣獲全球讚揚。俄羅斯今年2月出兵攻打烏克蘭，澤連斯基尋求西方國家協助力抗俄軍，被視為「大衛與巨人歌利亞之戰」，烏克蘭人也毋懼炮彈團結抵抗俄羅斯。《時代》稱，「澤連斯基作為一名成功的戰時領袖，他相信勇氣具感染力。這種勇氣在開戰初期於烏克蘭的領導層傳播開去，所有人都知總統沒有離開。」

《時代》風雲人物｜不理安危往赫爾松 保安人員反對

澤連斯基於俄軍2月24日入侵烏克蘭時，拒絕離開首都基輔，他反而留下來及支持他的國民。他於2月26日在烏克蘭駐英國大使館的Twitter帳號貼文向美國稱，「這裡正打仗，我需要彈藥，不是搭順風車。」這場戰爭持續近10個月未有結束跡象。澤連斯基冒險到各地的戰場前線為烏軍打氣，包括6月到烏東頓巴斯地區，以及在11月俄軍撤離後到訪南部主要城市赫爾松。他向《時代》雜誌稱，保安人員反對他前往赫爾松，指俄軍留下的是一個已摧毀的城市，他們也可能留下特工和破壞者埋伏他。他回答稱，到那裡的原因很簡單：「因為那裡的人」，解釋經過了俄軍9個月的佔領，他們沒有電，甚麼也沒有，烏軍收復令市民興奮了兩天，但重建赫爾松之路漫長，「他們現在會感到沮喪，生活將會非常艱難。」他有責任前往那裡，顯示烏克蘭政府重掌當地，會支持他們，這或許可為他們打氣。