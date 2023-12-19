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國際
2023-12-19 16:25:00

2023年10大最可靠汽車出爐　Tesla唔上榜

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10大最可靠汽車出爐，Tesla唔上榜。(資料圖片)

10大最可靠汽車出爐，Tesla唔上榜。(資料圖片)

美國非營利組織「消費者報告」(Consumer Reports)，日前公布2023年「最可靠的汽車品牌」，豐田(Toyota)旗下的豪華品牌凌志(Lexus)品牌取得接近80分的高分奪得第一，反觀美國云云車廠，竟然無一擠進十大，就連近年熱賣的電動車龍頭Tesla不例外。

「消費者報告」每年都會徵詢會員在過去1年內對自家汽車的評價以及遇到的問題，今年蒐集33萬輛車的車主，汽車出廠年在2000年至2023年之間，少部分是較早推出的2024年車型。這份報告的會員反饋範圍涵蓋20個問題區域，從令人討厭的瑣事如剎車嘎吱作響到內裝損壞，再到其他大問題包括變速箱、EV電池、EV充電、過保固的引擎等，並跟據每個問題的嚴重性量化為可靠性分數，最低為1分，最高為100分。

Tesla也僅排在第14位。(資料圖片) 「消費者報告」(Consumer Reports)1至10位。 「消費者報告」(Consumer Reports)11至20位。 「消費者報告」(Consumer Reports)21至30位。

報告：電動車系表現普遍不佳

告結果顯示，Lexus79分拿下第一，Toyota高居第235名依序為寶馬(BMW)旗下Mini、本田(Honda)Acura及本田。610名依序為Subaru萬事得(Mazda)、保時捷、寶馬和南韓的起亞(KIA)；起亞的得分為61分。反觀美國汽車品牌平均可靠性卻偏低，平均分數為39分，全都落在10名之外，其中得分最高的是通用汽車旗下品牌別克(Buick)，以55分位居第12。電動車巨頭Tesla也僅排在第14位，可靠性得分48分；雪弗蘭可靠性43分，位居第20；福特(Ford)則以40分居於第22位。

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電動車系表現普遍不佳，轎車與SUV平均可靠得分在44分與43，電動Cybertruck評價更差，僅拿下30分。主要是因為純電動車驅動系統摩打、充電系統與電池方面的問題難解決。

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