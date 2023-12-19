2023年10大最可靠汽車出爐　Tesla唔上榜

美國非營利組織「消費者報告」(Consumer Reports)，日前公布2023年「最可靠的汽車品牌」，豐田(Toyota)旗下的豪華品牌凌志(Lexus)品牌取得接近80分的高分奪得第一，反觀美國云云車廠，竟然無一擠進十大，就連近年熱賣的電動車龍頭Tesla亦不例外。

「消費者報告」每年都會徵詢會員在過去1年內對自家汽車的評價以及遇到的問題，今年蒐集逾33萬輛車的車主，汽車出廠年在2000年至2023年之間，少部分是較早推出的2024年車型。這份報告的會員反饋範圍涵蓋20個問題區域，從令人討厭的瑣事如剎車嘎吱作響到內裝損壞，再到其他大問題包括變速箱、EV電池、EV充電、過保固的引擎等，並跟據每個問題的嚴重性量化為可靠性分數，最低為1分，最高為100分。