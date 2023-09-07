2023料成人類史上最熱一年 聯合國警告：氣候崩潰已開始

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」(Copernicus Climate Change Service)周三(6日)發表報告表示，上月氣溫改寫了歷來8月的最熱紀錄，繼6月和7月之後，連續3個月創當月最高溫紀錄，假若北半球今年的冬天「正常」，「幾乎可以說，2023年將是人類歷史上最熱的一年」。

上月打破歷來8月最高溫紀錄

報告指出，今年8月平均溫度為攝氏16.82度，較有紀錄以來8月平均溫度高出0.71度，亦較2016年8月的最高溫紀錄高出0.31度，創下當月最高溫紀錄。今年8月氣溫估計比1850年至1900年的前工業化時期平均溫度高出約攝氏1.5度，而將地球升溫控制在相較工業化時代前不增加超過攝氏1.5度，是2015年196個國家簽署的《巴黎氣候協定》的核心承諾。

今年夏季成逾80年來最熱夏天

報告指，今年7月仍是有紀錄以來最熱的月份，平均溫度達攝氏16.95度，打破了2019年7月16.63度的高溫紀錄，加上8月也創下當月最高溫紀錄，使得今年夏季成為自1940年有紀錄以來北半球最熱的夏天。