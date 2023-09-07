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國際
2023-09-07 22:18:19

2023料成人類史上最熱一年 聯合國警告：氣候崩潰已開始

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過去3個月，美歐等廣泛地區受到山火侵襲。圖為意大利西西里西部上月27日7日發生山火。(美聯社)

過去3個月，美歐等廣泛地區受到山火侵襲。圖為意大利西西里西部上月27日7日發生山火。(美聯社)

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」(Copernicus Climate Change Service)周三(6)發表報告表示，上月氣溫改寫了歷來8月的最熱紀錄，繼6月和7月之後，連續3個月創當月最高溫紀錄，假若北半球今年的冬天「正常」，「幾乎可以說，2023年將是人類歷史上最熱的一年」。

上月打破歷來8月最高溫紀錄

報告指出，今年8月平均溫度為攝氏16.82度，較有紀錄以來8月平均溫度高出0.71度，亦較20168月的最高溫紀錄高出0.31度，創下當月最高溫紀錄。今年8月氣溫估計比1850年至1900年的前工業化時期平均溫度高出約攝氏1.5度，而將地球升溫控制在相較工業化時代前不增加超過攝氏1.5度，是2015196個國家簽署的《巴黎氣候協定》的核心承諾。

今年夏季成逾80年來最熱夏天

報告指，今年7月仍是有紀錄以來最熱的月份，平均溫度達攝氏16.95度，打破了2019716.63度的高溫紀錄，加上8月也創下當月最高溫紀錄，使得今年夏季成為自1940年有紀錄以來北半球最熱的夏天。

日本今夏長期持續酷熱。(資料圖片)

日本今夏長期持續酷熱。(資料圖片)

今夏是人類史上最熱的3個月

過去3個月，亞洲、非洲、歐洲和北美廣泛地區受到酷熱、乾旱及山火侵襲，對經濟、生態和人類健康及安全造成巨大影響。

報告並表示，今年678月全球平均氣溫為攝氏16.77度，改寫了2019年的16.48度紀錄。機構副主任伯吉斯(Samantha Burgess)說：過去3個月，基本上可說是人類歷史上最熱的3個月。上月創下最熱8月紀錄，也是今年7月之外，第二最熱的月份。

氣候崩潰已開始

聯合國秘書長古特雷斯警告：「氣候崩潰已經開始……氣候崩潰的步伐比我們能應付的速度還要快。」

「哥白尼氣候變化服務」在報告中指出，今年前8個月全球平均氣溫創下有紀錄以來第2高，比2016年同期僅低攝氏0.01度。

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