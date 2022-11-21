2023是大凶一年？ 盲眼龍婆預言戰爭導致核電廠爆炸 外星人訪地球造成數百萬人死亡

保加利亞已故「盲眼龍婆」巴巴‧萬加(Baba Vanga)生前對2023年做過一系列令人毛骨悚然的預言，英國《每日星報》周六(19日)報道，其預言包括外星人「到訪」地球可能導致數百萬人死亡、戰爭造成核電廠爆炸熔毀、超強太陽風暴以及「大國」研發生物武器可能釀成數十萬人死亡等。報道指，龍婆預言2023將是「厄運」(doom)與「陰暗」(gloom)交織的一年，但也有「少數奇異的科學突破」(a handful of strange scientific breakthroughs)。 巴巴‧萬加於1996年去世，據報有超強預言能力，被稱為「巴爾幹諾查丹瑪斯(Nostradamus of the Balkans )」，據指能準確預測911襲擊、2000年庫爾斯克號潛艇沉沒、奧巴馬當選美國總統、英國脫歐等。 預言核電廠爆炸 報道指，她預言2023年地球軌道會出現「轉變」，一些令人憂慮的戰爭可能導致核爆炸，並為世界帶來「黑暗時代」(Dark Ages)。她預言明年一座核電廠會發生爆炸，由於烏克蘭東部的扎波羅熱核電廠已被俄軍佔據，這項預言令外界憂心。

地球將「被黑暗籠罩」 龍婆還預言，外星人明年將會降落地球來做一次探訪，稱如果真的發生，地球便會「被黑暗籠罩」，且會有數百萬人死亡。她並聲稱，明年令人擔憂的太陽風暴將襲擊地球，「而強度是前所未有的」。此外，一個「大國」將進行生物武器研究，數十萬人可能因這項研究而喪命。 龍婆也預測2023年有少數科研突破，如「實驗室嬰兒」誕生。她說，相信未來父母可以選擇孩子的膚色和生理特徵。但「試管嬰兒」早於數十年前已誕生，而以現今的人工受孕技術，早已可選擇胎兒性別等生理特徵，如此科研成果比龍婆的預言來得早。 報道指，如果巴巴‧萬加的預言成真，明年將是令人沮喪的一年。