2024年核彈級預言 英王被「武力」換掉 亨利王子坐上王位？ 爆海上戰爭更多氣候災難

16世紀法國占星家諾查丹瑪斯(Nostradamus)有「劫難預言家」之稱，外媒根據他的1555年著作《預言》(Les Propheties)，列出了2024年部分預言，世界大事停不了，包括爆發海上戰爭、王室風暴及氣候災難。最核彈級的預言，莫過於2022年9月才繼位的英王查理斯三世，有人解讀諾查丹瑪斯的詩句，認為他可能被武力換掉，而且新登上王位的並不是王儲威廉，而是其弟弟亨利王子。 諾查丹瑪斯的預言以942篇四行詩表達，被指精準預言了德國納粹獨裁者希特拉冒起、美國總統甘迺迪遭暗殺、美國911襲擊和新冠病毒。他有關去年的預言包括反對基督者出現，以及第三次世界大戰全面爆發，距離2023年結束還有約兩星期，有關預言成真機會不大。不過，諾查丹瑪斯稱2023年小麥價格上升，導致人食人，有指那似乎是指俄羅斯攻打烏克蘭導致穀物價格上升。

以下是諾查丹瑪斯2024年預言： 亨利王子成為英王 預言其中一段稱，「群島的國王」將「被武力驅趕」，並由與王位無關的人取代。部分人認為那是指英王查理斯三世。另一段稱，在一場災難戰爭後不久，新國王將是救世主，令世界長久和平。英國作家兼諾查丹瑪斯預言評論家雷丁(Mario Reading)之前指諾查丹瑪斯或預估了英女王的逝世，他認為查理斯三世和第二任妻子卡米拉持續受攻擊，或促成他放棄王位；查理斯二兒子亨利將取代他，而非王儲威廉王子和其3名孩子，因新誕生的國王是與王位無關的人。 預言海上戰爭 諾查丹瑪斯被指預言「戰鬥和海上戰爭」，稱「紅色對手將嚇得臉色發白，令大海置身恐懼中」。英國《每日郵報》揣測紅色對手是否指中國。