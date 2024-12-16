2024搞笑野生動物攝影獎出爐　松鼠卡樹窿勝出　香港攝影師亦獲獎(有片)

2024年「Nikon搞笑野生動物攝影獎」(Nikon Comedy Wildlife Awards)得獎名單上周二(10日)出爐，得獎者還包括來自本港的攝影師。在云云參賽作品中，意大利攝影師Milko Marchetti拍攝的《卡住的松鼠》(Stuck squirrel) 擊敗逾9,000件作品，奪得年度總冠軍。
在2024年「Nikon搞笑野生動物攝影獎」中，由香港攝影師Kingston Tam拍攝的《尷尬笑臉青蛙》(Awkward smiley frog)獲得青年攝影師組(25歲以下)獎。
昆蟲獎由《螳螂Flamenca》(Mantis Flamenca)獲得。
ThinkTANK爬蟲類與兩棲類獎由德國攝影師Eberhard Ehmke以作品《氣球裏的青蛙》獲得。
光譜攝影鳥類獎由保加利亞攝影師Damyan Petkov以《鬍鬚燕鷗著陸時墜毀》獲得。
魚類和其他水生物種獎由波蘭攝影師Przemyslaw Jakubczyk的《意外的角色互換》獲得。
青少年組(16歲以下)獎由印度攝影師Sarthak Ranganadhan《接吻的貓頭鷹》獲得。
Affinity Photo民眾選擇獎由芬蘭攝影師Tapani Linnanmäki以作品《搖一搖嘩啦嘩啦滾一滾》獲得。
驚人的互聯網組合獎由10歲的英國攝影師Flynn Thaitanunde-Lobb以一組松鼠照片《Dancing To The Music, Rock guitar, Roly Poly, Weight Lifting》獲得。
影片類別獲獎者就由美國的Kevin Lohman《Fox with the Zoomies》獲得。