2024搞笑野生動物攝影獎出爐　松鼠卡樹窿勝出　香港攝影師亦獲獎(有片)

2024年「Nikon搞笑野生動物攝影獎」(Nikon Comedy Wildlife Awards)得獎名單上周二(10日)出爐，得獎者還包括來自本港的攝影師。在云云參賽作品中，意大利攝影師Milko Marchetti拍攝的《卡住的松鼠》(Stuck squirrel) 擊敗逾9,000件作品，奪得年度總冠軍。

在2024年「Nikon搞笑野生動物攝影獎」中，由香港攝影師Kingston Tam拍攝的《尷尬笑臉青蛙》(Awkward smiley frog)獲得青年攝影師組(25歲以下)獎。