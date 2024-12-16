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2024-12-16 11:13:00

2024搞笑野生動物攝影獎出爐　松鼠卡樹窿勝出　香港攝影師亦獲獎(有片)

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2024搞笑野生動物攝影獎出爐，松鼠卡樹窿勝出，香港攝影師亦獲獎。(Nikon Comedy Wildlife Awards)

2024搞笑野生動物攝影獎出爐，松鼠卡樹窿勝出，香港攝影師亦獲獎。(Nikon Comedy Wildlife Awards)

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2024年「Nikon搞笑野生動物攝影獎」(Nikon Comedy Wildlife Awards)得獎名單上周二(10)出爐，得獎者還包括來自本港的攝影師。在云云參賽作品中，意大利攝影師Milko Marchetti拍攝的《卡住的松鼠》(Stuck squirrel) 擊敗逾9,000件作品，奪得年度總冠軍。

2024年「Nikon搞笑野生動物攝影獎」中，由香港攝影師Kingston Tam拍攝的《尷尬笑臉青蛙》(Awkward smiley frog)獲得青年攝影師組(25歲以下)獎。

香港攝影師Kingston Tam拍攝的《尷尬笑臉青蛙》(Awkward smiley frog)。(Nikon Comedy Wildlife Awards)

香港攝影師Kingston Tam拍攝的《尷尬笑臉青蛙》(Awkward smiley frog)。(Nikon Comedy Wildlife Awards)

昆蟲獎由《螳螂Flamenca(Mantis Flamenca)獲得。

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《螳螂Flamenca》(Mantis Flamenca)。(Nikon Comedy Wildlife Awards)

《螳螂Flamenca》(Mantis Flamenca)。(Nikon Comedy Wildlife Awards)

ThinkTANK爬蟲類與兩棲類獎由德國攝影師Eberhard Ehmke作品《氣球裏的青蛙》獲得。

《氣球裏的青蛙》Eberhard Ehmke。(Nikon Comedy Wildlife Awards)

《氣球裏的青蛙》Eberhard Ehmke。(Nikon Comedy Wildlife Awards)

光譜攝影鳥類獎由保加利亞攝影師Damyan Petkov以《鬍鬚燕鷗著陸時墜毀》獲得。

《鬍鬚燕鷗著陸時墜毀》Damyan Petkov。(Nikon Comedy Wildlife Awards)

《鬍鬚燕鷗著陸時墜毀》Damyan Petkov。(Nikon Comedy Wildlife Awards)

魚類和其他水生物種獎由波蘭攝影師Przemyslaw Jakubczyk的《意外的角色互換》獲得。

《意外的角色互換》Przemyslaw Jakubczyk。(Nikon Comedy Wildlife Awards)

《意外的角色互換》Przemyslaw Jakubczyk。(Nikon Comedy Wildlife Awards)

青少年組(16歲以下)獎由印度攝影師Sarthak Ranganadhan《接吻的貓頭鷹》獲得。

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《接吻的貓頭鷹》Sarthak Ranganadhan。(Nikon Comedy Wildlife Awards)

《接吻的貓頭鷹》Sarthak Ranganadhan。(Nikon Comedy Wildlife Awards)

Affinity Photo民眾選擇獎由芬蘭攝影師Tapani Linnanmäki以作品《搖一搖嘩啦嘩啦滾一滾》獲得。

《搖一搖嘩啦嘩啦滾一滾》Tapani Linnanmäki。(Nikon Comedy Wildlife Awards)

《搖一搖嘩啦嘩啦滾一滾》Tapani Linnanmäki。(Nikon Comedy Wildlife Awards)

驚人的互聯網組合獎由10歲的英國攝影師Flynn Thaitanunde-Lobb以一組松鼠照片《Dancing To The Music, Rock guitar, Roly Poly, Weight Lifting》獲得。

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《Dancing To The Music, Rock guitar, Roly Poly, Weight Lifting》Flynn Thaitanunde-Lobb。(Nikon Comedy Wildlife Awards)

《Dancing To The Music, Rock guitar, Roly Poly, Weight Lifting》Flynn Thaitanunde-Lobb。(Nikon Comedy Wildlife Awards)

影片類別獲獎者就由美國的Kevin LohmanFox with the Zoomies》獲得。

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