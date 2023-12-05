2024東京米芝蓮指南公布 港式料理新獲一星評級 廣末涼子情夫主理餐廳遭搣星

東京都港區西新橋的「港式料理鴻禧」新獲米芝蓮一星評級。(互聯網)

《2024東京米芝蓮指南》於周二(5日)公布，12間餐廳獲最高評級的三星(其中一間由二星升級)、33間獲二星(新增一間)，138間獲一星(新增16間)，總計星級餐廳共183間。另有127間餐廳獲必比登推介。

富士新聞網指，在米芝蓮新設的「精選餐廳」項目中，東京共有194間餐廳獲選。精選餐廳跟必比登推介沒有高低之分，相對於重視「價格以上價值」的必比登推介，精選餐廳代表「想推薦」的強烈意義。

星級及非星級餐廳總數加起來，今年共有504間餐廳刊登在《2024東京米芝蓮指南》中，這讓東京成為全球擁有最多米芝蓮星星的城市。