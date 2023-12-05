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國際
2023-12-05 19:25:34

2024東京米芝蓮指南公布 港式料理新獲一星評級 廣末涼子情夫主理餐廳遭搣星

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東京都港區西新橋的「港式料理鴻禧」新獲米芝蓮一星評級。(互聯網)

東京都港區西新橋的「港式料理鴻禧」新獲米芝蓮一星評級。(互聯網)

2024東京米芝蓮指南》於周二(5)公布，12間餐廳獲最高評級的三星(其中一間由二星升級)33間獲二星(新增一間)138間獲一星(新增16)，總計星級餐廳共183間。另有127間餐廳獲必比登推介。

富士新聞網指，在米芝蓮新設的「精選餐廳」項目中，東京共有194間餐廳獲選。精選餐廳跟必比登推介沒有高低之分，相對於重視「價格以上價值」的必比登推介，精選餐廳代表「想推薦」的強烈意義。

星級及非星級餐廳總數加起來，今年共有504間餐廳刊登在《2024東京米芝蓮指南》中，這讓東京成為全球擁有最多米芝蓮星星的城市。

米芝蓮星級餐廳矚目

其中，位於東京新橋的壽司店「青空/Harutaka」，今年新獲三星評級，頗受注目。另外，位於東京都港區西新橋的「港式料理鴻禧」新獲一星評級，米芝蓮形容「其沉浸式開放式廚房提供正宗風味，我們正在推廣香港美食的新魅力和新可能性」。

新摘三星壽司店「青空/Harutaka」。(互聯網) 一星「港式料理鴻禧」。(互聯網) 一星「港式料理鴻禧」。(互聯網) 一星「港式料理鴻禧」。(互聯網) 《2024東京米芝蓮指南》於周二公布。(互聯網)

廣末涼子情夫餐廳遭降級

早前與女星廣末涼子鬧婚外情的主廚鳥羽周作，他曾擔任負責人兼主廚的sio餐廳從2020年起連續4年獲一星評級，但今年遭「搣星」，僅入選「精選餐廳」。對此，日本米芝蓮輪胎公司執行董事三輪唆矢佳表示，並沒考慮到婚外情風波，僅基於餐點表現進行評級。

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據悉，日本米芝蓮從2024年度開始新增的「精選餐廳」，是一些沒列入必比登推介，但米芝蓮想推薦給消費者的餐廳。

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