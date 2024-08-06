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國際
2024-08-06 11:43:00

2024美國小姐出爐　現役軍官奪后冠(有片)

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2024美國小姐出爐，現役軍官奪后冠。(X)

2024美國小姐出爐，現役軍官奪后冠。(X)

2024美國小姐選美決賽已於上周日(4)舉行，來自密歇根州的22歲現役陸軍軍官Alma Cooper擊敗其餘50名佳麗，奪下后冠，她畢業於西點軍校，更在工作之餘繼續去斯丹福大學攻讀資料科學碩士。

Alma表示，她是移民工人的後代，屬於非裔拉丁美洲人和一名美國陸軍軍官的女兒，如今的她正在實現美國夢。Alma在決賽的問答環節當中說：「個人所處的環境永遠不會決定自身的命運，人們可以透過追求卓越來獲得成功」。

Alma在決賽的問答環節當中說，個人所處的環境永遠不會決定自身的命運，人們可以透過追求頂尖來獲得成功。(X) Alma表示，如今的她正在實現美國夢。(X) 22歲的Alma Cooper是自密歇根州的現役陸軍軍官。(X) Alma Cooper擊敗其餘50名佳麗，奪下后冠。(X) Alma Cooper擊敗其餘50名佳麗，奪下后冠。(X) Alma由2023年接任的美國小姐加冕。(X)

Alma2023年接任的美國小姐加冕

Alma在獲勝之後，一如以往，由上屆美國小姐Savannah Gankiewicz為她戴上后冠，並接受其餘佳麗及在場觀眾的祝福。美國選美大賽近來風雨不斷，2023年美國小姐Noelia Voigt於今年5月突然宣布放棄頭銜，由2023亞軍Savannah接任；2023年美國青少年小姐UmaSofia Srivastava亦在差不多的時間也放棄后冠。

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2024美國小姐 Alma Cooper 美國小姐冠軍 后冠
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