2024美國小姐出爐　現役軍官奪后冠(有片)

2024美國小姐選美決賽已於上周日(4日)舉行，來自密歇根州的22歲現役陸軍軍官Alma Cooper擊敗其餘50名佳麗，奪下后冠，她畢業於西點軍校，更在工作之餘繼續去斯丹福大學攻讀資料科學碩士。

Alma表示，她是移民工人的後代，屬於非裔拉丁美洲人和一名美國陸軍軍官的女兒，如今的她正在實現美國夢。Alma在決賽的問答環節當中說：「個人所處的環境永遠不會決定自身的命運，人們可以透過追求卓越來獲得成功」。