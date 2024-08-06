2024美國小姐出爐　現役軍官奪后冠(有片)

2024美國小姐選美決賽已於上周日(4日)舉行，來自密歇根州的22歲現役陸軍軍官Alma Cooper擊敗其餘50名佳麗，奪下后冠，她畢業於西點軍校，更在工作之餘繼續去斯丹福大學攻讀資料科學碩士。
Alma表示，她是移民工人的後代，屬於非裔拉丁美洲人和一名美國陸軍軍官的女兒，如今的她正在實現美國夢。Alma在決賽的問答環節當中說：「個人所處的環境永遠不會決定自身的命運，人們可以透過追求卓越來獲得成功」。
Alma由2023年接任的美國小姐加冕
Alma在獲勝之後，一如以往，由上屆美國小姐Savannah Gankiewicz為她戴上后冠，並接受其餘佳麗及在場觀眾的祝福。美國選美大賽近來風雨不斷，2023年美國小姐Noelia Voigt於今年5月突然宣布放棄頭銜，由2023亞軍Savannah接任；2023年美國青少年小姐UmaSofia Srivastava亦在差不多的時間也放棄后冠。
Alma Cooper of Michigan is Miss USA 2024 #MissUSA2024 #MissUSA pic.twitter.com/iFS8N8C1z9— Pageanthology 101 (@Pgeanthology101) August 5, 2024