2024「星座+血型」強運排行榜　金牛座事業財運旺包辦前2名

隨著新的一年到來，水晶玉子年初在日本綜藝節目《Downtown DX》，依照往年慣例揭曉了2024年「星座+血型最強運排行榜Top 48」。這份排名是水晶玉子融合了東洋與西洋的占星術，分析4項運勢，包含戀愛、金錢、健康和與事業運，以每項滿分10分所做出的綜合排行，以下首先介紹前10名「星座+血型」組合。

不少人都希望在新的一年能迎來好運。近日，日本知名占卜老師水晶玉子公布了結合「星座」與「血型」占卜的運勢排行，其中「金牛座」佔據前2名，可謂2024年最強運勢王。

在這份排行榜中拔得頭籌的是「金牛座A型」，「金牛座A型」在2024年不僅能實現遠大的抱負，想要的東西也都能全部到手，是最棒的一年；

第2名則是「金牛座AB型」，今年可說是光榮的一年。去年的改變轉變成今年的幸運，有趣的是還能存下很多錢；

排名第3的「雙子座A型」運氣將會呈現愈來愈旺的趨勢，下半年必會取得重大勝利。

第4名的「金牛座O型」至今為止的努力都將在今年得到回報，不只將展翅高飛，身心也會感到滿足；

第5名則是「雙子AB型」，將會結識好的人或是發現好地方，今年邂逅的人事物都將為未來帶來活躍。

排名第6的是「獅子座A型」，將大型項目上做出好結果，受到眾人矚目與好評。

第7名的「金牛座B型」光是按著自己的步調就會非常順利，還有機會獲得意外之財，擁有絕讚的金錢運；

第8名的「雙子座O型」，將解鎖新的能力與可能性，克服自己不擅長的事轉換成自己的優勢；

排名第9的是「獅子座AB型」，將會接連得到有價值的工作，同時也會因受身旁的人信賴而提升信譽；

第10名是「巨蟹座A型」，將得到良好人際關係，結識最棒的好友，立下實際的目標也將會實現。