2024「星座+血型」強運排行榜　金牛座事業財運旺包辦前2名

不少人都希望在新的一年能迎來好運。近日，日本知名占卜老師水晶玉子公布了結合「星座」與「血型」占卜的運勢排行，其中「金牛座」佔據前2名，可謂2024年最強運勢王。
「星座+血型最強運排行榜Top 48」
隨著新的一年到來，水晶玉子年初在日本綜藝節目《Downtown DX》，依照往年慣例揭曉了2024年「星座+血型最強運排行榜Top 48」。這份排名是水晶玉子融合了東洋與西洋的占星術，分析4項運勢，包含戀愛、金錢、健康和與事業運，以每項滿分10分所做出的綜合排行，以下首先介紹前10名「星座+血型」組合。
在這份排行榜中拔得頭籌的是「金牛座A型」，「金牛座A型」在2024年不僅能實現遠大的抱負，想要的東西也都能全部到手，是最棒的一年；
第2名則是「金牛座AB型」，今年可說是光榮的一年。去年的改變轉變成今年的幸運，有趣的是還能存下很多錢；
排名第3的「雙子座A型」運氣將會呈現愈來愈旺的趨勢，下半年必會取得重大勝利。
第4名的「金牛座O型」至今為止的努力都將在今年得到回報，不只將展翅高飛，身心也會感到滿足；
第5名則是「雙子AB型」，將會結識好的人或是發現好地方，今年邂逅的人事物都將為未來帶來活躍。
排名第6的是「獅子座A型」，將大型項目上做出好結果，受到眾人矚目與好評。
第7名的「金牛座B型」光是按著自己的步調就會非常順利，還有機會獲得意外之財，擁有絕讚的金錢運；
第8名的「雙子座O型」，將解鎖新的能力與可能性，克服自己不擅長的事轉換成自己的優勢；
排名第9的是「獅子座AB型」，將會接連得到有價值的工作，同時也會因受身旁的人信賴而提升信譽；
第10名是「巨蟹座A型」，將得到良好人際關係，結識最棒的好友，立下實際的目標也將會實現。
以下為第11至48名：
2024年最強運勢排行第11名：雙子座B型
2024年最強運勢排行第12名：獅子座O型
2024年最強運勢排行第13名：巨蟹座AB型
2024年最強運勢排行第14名：牡羊座A型
2024年最強運勢排行第15名：獅子座B型
2024年最強運勢排行第16名：巨蟹座O型
2024年最強運勢排行第17名：牡羊座AB型
2024年最強運勢排行第18名：巨蟹座B型
2024年最強運勢排行第19名：牡羊座O型
2024年最強運勢排行第20名：天蠍座A型
2024年最強運勢排行第21名：摩羯座A型
2024年最強運勢排行第22名：摩羯座B型
2024年最強運勢排行第23名：牡羊座B型
2024年最強運勢排行第24名：摩羯座O型
2024年最強運勢排行第25名：天蠍座AB型
2024年最強運勢排行第26名：處女座A型
2024年最強運勢排行第27名：摩羯座B型
2024年最強運勢排行第28名：天蠍座O型
2024年最強運勢排行第29名：處女座AB型
2024年最強運勢排行第30名：水瓶座 A型
2024年最強運勢排行第31名：天蠍座B型
2024年最強運勢排行第32名：處女座O型
2024年最強運勢排行第33名：水瓶座AB型
2024年最強運勢排行第34名：雙魚座A型
2024年最強運勢排行第35名：處女座 B型
2024年最強運勢排行第36名：水瓶座O型
2024年最強運勢排行第37名：雙魚座AB型
2024年最強運勢排行第38名：天秤座A型
2024年最強運勢排行第39名：水瓶座B型
2024年最強運勢排行第40名：雙魚座O型
2024年最強運勢排行第41名：天秤座AB型
2024年最強運勢排行第42名：射手座A型
2024年最強運勢排行第43名：雙魚座B型
2024年最強運勢排行第44名：天秤座O型
2024年最強運勢排行第45名：射手座AB型
2024年最強運勢排行第46名：天秤座B型
2024年最強運勢排行第47名：射手座O型
2024年最強運勢排行第48名：射手座B型
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