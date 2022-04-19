2025年大阪世博8座展館設計概念出爐

生物學家福岡伸一負責製作的主題是「了解生命」，展館名為「生命動態的平衡 I am You」；動漫導演河森正治負責的主題「孕育生命」，展館名為「LIVE EARTH×SPACE LIFE」；導演河瀨 直美 負責的主題為「守護生命」，展館名為「生命的印證」；劇本家小山薰堂負責的主題「編織生命」，展館名「EARTH MART」。

大阪世博將於2025年4月13日至10月13日舉行，主題為「設計充滿生命光輝的未來社會」。展館基本計劃「充滿生命光輝計劃」(EXPO 2025 SIGNATURE PROJECT)，分成8個領域的展館，由8位製作人說明展館建築的設計理念。

「機械人鬼才」大阪大學教授石黑浩負責的主題是「擴大生命」，展館名「生命的未來」；爵士樂鋼琴師兼數學教育家中島幸子負責的主題「提升生命」，展館名「生命的遊戲場水母館」、媒體藝術家落合陽一負責的主題「磨練生命」，展館名「null2」；慶應大學醫學系醫療政策暨管理學教授宮田裕章負責的主題「讓生命共響」，展館名「Co-being」。

展館設大型水母茶室

石黑浩表示，正計劃設計由仿真機械人(Android)向進場的觀眾解說有關生命的空間、也有機械人與人工智能(AI)演奏音樂及音樂家演奏音樂，舉行演唱會或歌劇表演等。他表示，將透過技術的融合讓民眾感受到生命擴大的可能性。

河瀨直美表示，作為人類面向現在與未來的挑戰，將在展館創設「對話型劇場」，可讓相會的2人在展館的劇場空間透過螢幕對話。

中島幸子表示，以創造的喜悅連結全世界，探索未來、共創社會。展館建築將有大型水母茶室、「水母大佛」。她認為，水母象徵並非一成不變的遊戲、具半透明性，建築栩栩如生、各種對立概念可融合。