2025年第一條地震魚現身墨西哥 衝浪客發現即送回海中 民眾憂心(有片)

2025年第一條地震魚在哪裡出現？傳媒報道，墨西哥下加利福尼亞半島南部海邊近日發現俗稱「地震魚」的皇帶魚(Oarfish，又名帶魚、槳魚等)，體形巨大，與衝浪板一樣長，尾巴有傷，泳客發現後不久就將牠送回海中。當地有民眾憂慮，可能是地震或海嘯先兆。

民眾憂心忡忡

英國《每日郵報》報道，這條被沖上沙灘的地震魚被一群衝浪者發現，長度與衝浪板相若，尾鰭有傷痕；他們迅速放回海中。從1月24日在社交平台「X」發布的影片可見，泳客用衝浪板將地震魚小心翼翼地鏟起，可見地震魚的鰓和背鰭不停郁動，海浪拍打著魚身，泳客合力將牠放回海中。報道指，有民眾目擊地震魚現身，憂心忡忡地說：「人們都說那些魚(地震魚)在強烈海嘯來臨前出現。」