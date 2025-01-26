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國際
2025-01-26 18:16:33

2025年第一條地震魚現身墨西哥 衝浪客發現即送回海中 民眾憂心(有片)

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2025年第一條地震魚在墨西哥下加利福尼亞半島南部海灘被發現，衝浪客合力將牠送回海中。(互聯網)

2025年第一條地震魚在墨西哥下加利福尼亞半島南部海灘被發現，衝浪客合力將牠送回海中。(互聯網)

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2025年第一條地震魚在哪裡出現？傳媒報道，墨西哥下加利福尼亞半島南部海邊近日發現俗稱「地震魚」的皇帶魚(Oarfish，又名帶魚、槳魚等)，體形巨大，與衝浪板一樣長，尾巴有傷，泳客發現後不久就將牠送回海中。當地有民眾憂慮，可能是地震或海嘯先兆。

民眾憂心忡忡

英國《每日郵報》報道，這條被沖上沙灘的地震魚被一群衝浪者發現，長度與衝浪板相若，尾鰭有傷痕；他們迅速放回海中。從124日在社交平台「X」發布的影片可見，泳客用衝浪板將地震魚小心翼翼地鏟起，可見地震魚的鰓和背鰭不停郁動，海浪拍打著魚身，泳客合力將牠放回海中。報道指，有民眾目擊地震魚現身，憂心忡忡地說：「人們都說那些魚(地震魚)在強烈海嘯來臨前出現。」

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地震魚可重達200公斤

皇帶魚體長可達11米以上，重量超過200公斤，可潛至1,000米深海，表面呈銀藍色，背鰭鮮紅色。在西方俗稱為「末日魚」(Doomsday Fish)

地震魚體形龐大。(互聯網) 泳客用衝浪板鏟起地震魚。(互聯網) 泳客用衝浪板鏟起地震魚，合力將牠送回海中。(互聯網) 泳客用衝浪板鏟起地震魚，合力將牠送回海中。(互聯網) 海浪拍打地震魚。(互聯網) 地震魚消失於海浪間。(互聯網)

日本神話稱地震魚為「龍宮使者」

因外形酷似海中蛇神，皇帶魚在日本神話中被稱為「龍宮使者」，傳說會浮出水面，警告人類地震來臨。儘管科學界未證實兩者直接有關，但2011年日本東北大地震引發海嘯前，曾有多條皇帶魚接連沖上岸，引發熱議。

去年11月現蹤 一個月後地震

這在墨西哥沿岸的皇帶魚成為2025年全球首見。去年11月，美國加州發現皇帶魚，長約3米，一個月後，北加州沿海地區便發生7級強烈地震，一度引發海嘯警報。研究員指，近期發現的皇帶魚數量增加，可能與海洋環境變化或厄爾尼諾、拉尼娜現象的周期有關。

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