2025年預言｜英國通靈師：極可能爆發第三次世界大戰

曾準確說中新冠肺炎（COVID-19）大流行的英國通靈催眠師奧朱拉（Nicolas Aujula）對新的一年做出預言，警告2025將有極大可能爆發第三次世界大戰。

專門研究前世回溯

38歲的奧朱拉目前住在英國倫敦南部，職業是一名催眠治療師，專門研究前世回溯。他聲稱是在17歲時發現自己有通靈能力，看見了自己前世在中國當裁縫，以及在喜馬拉雅山修行當尼姑的景象。

奧朱拉過去曾準確說中歷史大事而廣為人知，包括英國首相辭職、新冠肺炎疫情大爆發、「黑命貴」社會運動的興起等；2024年他也精準預測特朗普將贏得美國大選，以及人工智能的崛起。