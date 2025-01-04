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國際
2025-01-04 16:15:56

2025年預言｜英國通靈師：極可能爆發第三次世界大戰

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2025年預言｜英國通靈師：極可能爆發第三次世界大戰

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曾準確說中新冠肺炎（COVID-19）大流行的英國通靈催眠師奧朱拉（Nicolas Aujula）對新的一年做出預言，警告2025將有極大可能爆發第三次世界大戰。

專門研究前世回溯

38歲的奧朱拉目前住在英國倫敦南部，職業是一名催眠治療師，專門研究前世回溯。他聲稱是在17歲時發現自己有通靈能力，看見了自己前世在中國當裁縫，以及在喜馬拉雅山修行當尼姑的景象。

奧朱拉過去曾準確說中歷史大事而廣為人知，包括英國首相辭職、新冠肺炎疫情大爆發、「黑命貴」社會運動的興起等；2024年他也精準預測特朗普將贏得美國大選，以及人工智能的崛起。

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俄烏戰爭前線遇惡劣天氣 釀3人死亡、50多萬人面臨停電 俄烏戰爭，俄羅斯及烏克蘭在11月下旬同樣面對惡劣天氣。 俄烏戰爭，俄羅斯及烏克蘭在11月下旬同樣面對惡劣天氣，基輔要出動鏟雪車。 俄烏戰爭，俄羅斯及烏克蘭在11月下旬同樣面對惡劣天氣，克里米亞水浸。 俄烏戰爭，俄羅斯及烏克蘭在11月下旬同樣面對惡劣天氣，烏克蘭的尼古拉耶夫（Mykolaiv）積雪。 俄烏戰爭，俄羅斯及烏克蘭在11月下旬同樣面對惡劣天氣，克里米亞災情。 俄烏戰爭，俄羅斯及烏克蘭在11月下旬同樣面對惡劣天氣，克里米亞災情。 俄烏戰爭，俄羅斯及烏克蘭在11月下旬同樣面對惡劣天氣，克里米亞災情。 俄烏戰爭，俄羅斯及烏克蘭在11月下旬同樣面對惡劣天氣，克里米亞災情。

預測英國皇室大和解

而近來他在接受媒體訪問時對2025年做出預測，奧朱拉發出嚴重警告，稱2025年將有極大可能會爆發第三次世界大戰，一旦成真，全球的國際格局將從根本上改變。奧朱拉表示，今年全球將面臨「缺乏同情心的一年」，在他預見的未來裡，人類將以宗教和民族主義的名義，進行的邪惡和暴力行為。

另外，大自然的反撲也將持續，海平面將不斷上升，全球極端天氣不會得到改善。不過2025年也不全是壞事，奧朱拉預測英國皇室的威廉王子和哈里王子將可能破冰，實現外界期待已久的大和解，並改善飽受不和傳聞困擾的英國王室形象。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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