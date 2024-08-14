21歲俄妹玩滑水梯下體撕裂怒提控　園方反駁她張開腳肇禍(有片)

俄羅斯西伯利亞一間水上樂園早前發生駭人意外，一名21歲女子玩滑水梯時，竟導致下體撕裂受傷流血，她被送院接受治療後，至今仍無法落床行走，她表明會對園方提控。涉事園方反指事主未依規定將雙腿併攏，才會受傷。

綜合報道，21歲女子Ksyusha(化名)早前到亞蘇爾古特(Surgut)的「海藍寶石水上樂園」遊玩，卻在滑水梯發生意外受傷。下她激起大片水花後，要坐著一會，才免強用手撐起身體，離開滑水道，她撐著腰面露痛苦表情。Ksyusha由救護車送院後，被診斷陰部撕裂，已接受緊急縫合，目前正在休養中，暫時無法下床走動，她表明會控告園方。對此，園方卻反駁Ksyusha的指控，指Ksyusha滑水時張開腿部，未依規定將雙腿併攏，才會出現陰部撕裂傷。