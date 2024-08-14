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國際
2024-08-14 15:08:00

21歲俄妹玩滑水梯下體撕裂怒提控　園方反駁她張開腳肇禍(有片)

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21歲俄妹玩滑水梯下體撕裂怒提控，園方反駁她張開腳肇禍。(X)

21歲俄妹玩滑水梯下體撕裂怒提控，園方反駁她張開腳肇禍。(X)

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俄羅斯西伯利亞一間水上樂園早前發生駭人意外，一名21歲女子玩滑水梯時，竟導致下體撕裂受傷流血，她被送院接受治療後，至今仍無法落床行走，她表明會對園方提控。涉事園方反指事主未依規定將雙腿併攏，才會受傷。

綜合報道，21歲女子Ksyusha(化名)早前到亞蘇爾古特(Surgut)的「海藍寶石水上樂園」遊玩，卻在滑水梯發生意外受傷。下她激起大片水花後，要坐著一會，才免強用手撐起身體，離開滑水道，她撐著腰面露痛苦表情。Ksyusha由救護車送院後，被診斷陰部撕裂，已接受緊急縫合，目前正在休養中，暫時無法下床走動，她表明會控告園方。對此，園方卻反駁Ksyusha的指控，指Ksyusha滑水時張開腿部，未依規定將雙腿併攏，才會出現陰部撕裂傷。

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事主要坐著一會，才免強用手撐起身體，離開滑水道。(X) 事主要坐著一會，才免強用手撐起身體，離開滑水道。(X) 她撐著腰面露痛苦表情。(X) 她撐著腰面露痛苦表情。(X)

大型滑水梯意外時有發生

大型滑水梯意外時有發生，20222月，巴西一名8歲男童無留意滑水梯的維修警示，由於部分滑道已被拆走，男童滑到一半由14米高直墮水池死亡。2016年，美國一名10歲男童於「瘋狂」(Verruckt)滑水梯滑水時慘遭設備「斬首」，相關負責人被查出沒執照卻自行設計「全球最高滑水道」釀禍，總計造成131死，水上樂園於20189月關閉。

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