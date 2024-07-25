21歲女遭前男友騷擾閃電兩拳即K.O.　網民起底驚揭為MMA冠軍(有片)

俄羅斯有一名21歲女子在公眾地方遭前男友騷擾，即使女子多次要求對方不要觸碰，甚至找來保安協助，仍未能阻止他接近，詎料女子突然左一拳、右一拳，兩拳以迅雷不及掩耳的速度就將前男友打致倒地。事發影片在網上瘋傳，經網民起底始發現，原來這名女子曾拿贏得格鬥賽(MMA)冠軍，還在世界業餘摔跤比賽獲得銅牌，難怪能輕鬆解決前男友。

綜合報道，Alisa Irinina早前穿上白色套裝和高跟鞋舉行生日派對，正和朋友玩得開心，她的男友卻突然踩場，更不顧Alisa的感受，對她糾纏、觸碰她，甚至粗魯地向她擲東西。Alisa好言相勸離開，對方不聽，Alisa只好請保安幫忙，但男子完全無視保安，更接近她。Alisa終忍不住，突然左一拳、右一拳揮向對方的臉，令他立即倒地，隨即轉身瀟灑離開，在場人士都被嚇呆還不及反應。