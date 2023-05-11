21歲女遭男友綁架墮車腦受創 癱瘓不能言語 用手勢向母說「我愛你」聞者心酸(有片)

琳恩用手勢向母親說「我也愛你」。(互聯網)

英國女子19歲時遭逢浩劫，被男友綁架時從車上墮下，導致頭骨骨折、腦部嚴重受創，失去活動、說話及進食能力，醫生一度認為她會死。兩年過後，女子漸見康復進度，雖仍無法跟昔日相比，但她能以手部動作，向母親表達一句「我愛你」，而令母親感動不已。

女事主琳恩(Angel Lynn)前年於光天化日下被男友鮑斯基爾(Chay Bowskill)，在英格蘭拉夫堡(Loughborough)以南村莊芒特索勒爾(Mountsorrel)馬路上，當街擄上貨van。貨van以時速近100公里高速駛離期間，琳恩疑在情急下跳車或被人推下車，導致重傷。最終男友及負責駕車的友人，分別被判囚7年半及21個月，其後男友被加刑至囚12年。