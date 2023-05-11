21歲女遭男友綁架墮車腦受創 癱瘓不能言語 用手勢向母說「我愛你」聞者心酸(有片)

英國女子19歲時遭逢浩劫，被男友綁架時從車上墮下，導致頭骨骨折、腦部嚴重受創，失去活動、說話及進食能力，醫生一度認為她會死。兩年過後，女子漸見康復進度，雖仍無法跟昔日相比，但她能以手部動作，向母親表達一句「我愛你」，而令母親感動不已。
女事主琳恩(Angel Lynn)前年於光天化日下被男友鮑斯基爾(Chay Bowskill)，在英格蘭拉夫堡(Loughborough)以南村莊芒特索勒爾(Mountsorrel)馬路上，當街擄上貨van。貨van以時速近100公里高速駛離期間，琳恩疑在情急下跳車或被人推下車，導致重傷。最終男友及負責駕車的友人，分別被判囚7年半及21個月，其後男友被加刑至囚12年。
綁架案｜豎起兩隻手指 代表「我也愛你」
事隔兩年，琳恩走出了死亡幽谷，但醫生一早斷定她無法回復昔日模樣。當地電視台的紀錄片披露了琳恩近況，其中一幕可見她坐在輪椅上，當48歲母親Nikki跟她說「我愛你」時，琳恩雖未能用言語表達，但見她用手指一指自己的眼，再指一指自己的心，然後指向母親，再豎起兩隻手指，意思是「我也愛你」(I love you too)。經營洗衣業務的母親Nikki這給予她希望，「我們知道她還在，100%還在，你可以從她雙眼看到。」
Nikki透露，女兒出事後大難不死，之後再經歷過感染新冠肺炎及多次癲癇發作，情況再度急轉直下，猶幸慢慢重回正軌。目前可以自行吞嚥、可以執筆寫簡單的字，亦可站立，正嘗試學習步行。據報琳恩記不起自己出事經過亦記不起其男友，她認為是女兒的身體機制阻斷了悲痛回憶。