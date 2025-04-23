21歲青年開發AI作弊工具成功通過亞馬遜、Meta面試爆紅　攬$4112萬投資

美國一名年僅21歲的韓裔男子，開發出一款能在面試或考試中，協助使用者作弊的AI工具，不僅讓他成功通過亞馬遜、Meta等科技巨頭的實習面試，還獲得高達530萬美元（約$4,112.8萬港元）投資，引發爭議。

這款名為「Cluely」的AI工具，由韓裔青年李正仁（音譯，英文名Roy Lee）與尚穆甘（Neil Shanmugam）共同開發，兩人當時皆為哥倫比亞大學二年級學生，但因使用該工具違反校規，遭到一年停學處分，最終選擇退學，並創辦同名新創公司Cluely。

《韓聯社》引述科技媒體《TechCrunch》22日報道，Cluely的核心功能，是在面試、電話通話或線上測驗等場合，透過瀏覽器內隱藏視窗，向使用者即時提供答案或資訊摘要，而該視窗對外人不可見，因此面試官或考場監督人員，根本無法察覺使用者正在接受AI協助。

李正仁還披露自己透過該AI工具，通過亞馬遜等科技公司面試的過程，並拍攝上傳自己使用Cluely的畫面，引發亞馬遜不滿投訴，導致他遭校方處分。儘管充滿爭議，Cluely仍迅速吸引創投界關注，並獲得高達530萬美元融資，而該公司主打的「Interview Coder」功能，專門為軟體工程師設計，可在技術面試時提供即時解題支援。