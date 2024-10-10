22歲仔為拍TikTok失足墮軌　慘遭火車攔腰輾斃(有片慎入)

再有人為拍攝TikTok影片而喪命。上月底，孟加拉2名男子為了拍攝TikTok竟魯莽從一列行駛中的火車上跳下，第一位男子順利路到地面脫身，但第二名男子猶疑不決下不慎失足，倒在路軌上，下一秒就被火車攔腰輾過，慘死當場，拍片者目睹全程後放聲大叫，案件正在調查當中。
綜合報道，事發於在上月30日，當時2名男子為拍攝刺激的TikTok影片吸引流量，鋌而走險爬上一列貨運火車。網上影片顯示，火車行駛，站在兩卡車中間的2人試圖跳下，首名白衣男子成功跳到路軌旁的碎石地，但後方身穿紅衣的男子卻猶疑不決，不慎失足滑落，倒在路軌上，下秒就被火車直接攔腰輾過。意外發生當下四周似乎沒有其他人，但拍片者目睹全程後發出恐懼的叫聲，畫面在此戛然而止。
網民對為拍片作出危險行為感到愚蠢
孟加拉警方接報後趕到現場，確認紅衣男子已當場死亡，後將其遺體送往醫院檢驗，至於拍片者和白衣男子的後續不得而知。據報死者僅得22歲，警方已經立案調查。事發影片在X上流傳後吸引逾437萬次觀看，不少網民都大呼「可怕」，亦認為為拍片而作出危險行為，更為此送命感到可惜和愚蠢。
警告：影片內容含到危險動作，切勿模仿。影片或會令人情緒不安
Un hombre de 22 años es partido por la mitad por un tren al intentar grabar un Tik Tok ☠️💥🚈 ( Murio solo por intentar grabar un tik tok 😱 ) pic.twitter.com/eVWnIFuT7Z— La mano Con pelos 1 (@lamanoconpelos1) October 3, 2024