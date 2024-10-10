22歲仔為拍TikTok失足墮軌　慘遭火車攔腰輾斃(有片慎入)

再有人為拍攝TikTok影片而喪命。上月底，孟加拉2名男子為了拍攝TikTok竟魯莽從一列行駛中的火車上跳下，第一位男子順利路到地面脫身，但第二名男子猶疑不決下不慎失足，倒在路軌上，下一秒就被火車攔腰輾過，慘死當場，拍片者目睹全程後放聲大叫，案件正在調查當中。

綜合報道，事發於在上月30日，當時2名男子為拍攝刺激的TikTok影片吸引流量，鋌而走險爬上一列貨運火車。網上影片顯示，火車行駛，站在兩卡車中間的2人試圖跳下，首名白衣男子成功跳到路軌旁的碎石地，但後方身穿紅衣的男子卻猶疑不決，不慎失足滑落，倒在路軌上，下秒就被火車直接攔腰輾過。意外發生當下四周似乎沒有其他人，但拍片者目睹全程後發出恐懼的叫聲，畫面在此戛然而止。